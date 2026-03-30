提升高雄機場出境效率 今年6月將增加第4條安檢線

高雄機場規劃「安檢等候二區」。（圖擷取自航警局高雄分局簡報）

為提升高雄國際機場出境效率，立法院內政委員會立委李柏毅、交通委員會立委李昆澤及許智傑今天聯袂考察，負責簡報的警政署航警局高雄分局長田偉仁強調，今年6月將建置第4條安檢線，等新航廈第一期於2032年完工後，將大幅增加航廈空間及安檢、證照查驗量能。

李柏毅表示，現行出境動線與空間規劃難以負荷人流，尖峰時段常出現安檢排隊壅塞，甚至回堵至出境大廳外情形，亟需整體改善；李昆澤直接點名民航局高雄國際航空站，要求加強宣導，提高服務品質；號稱「航空立委」的許智傑指出，改善措施全面啟動後，預計尖峰出關時間將從35分鐘縮短為24分鐘。

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田偉仁指出，最嚴重的早班「極端尖峰」時段，雖然已將現有的3條安檢線全開，但因清晨5點至上午7點的2小時內，湧入超過2000人，短時間仍難以消化爆量的旅客，導致「管制區外排隊人潮」與「報到櫃台人潮」，在有限的出境大廳內重疊，引發壅塞觀感。

因此，經過跨單位協調後，已先將移民署證照查驗區域退縮，增加安檢等候區面積，然後出境大廳進入安檢區的排隊動線從3排增加到5排，另將CD報到櫃台後方的團體旅客報到區，改為「安檢等候二區」，原本的團客報到區移至航廈外的空中步道。

高雄機場今年將6月增加第四條安檢線。（圖擷取自航警局高雄分局簡報）

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