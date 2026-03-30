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    首頁 > 生活

    番茄產季將結束 氣候異常影響收成、價格走揚

    2026/03/30 16:53 記者葉永騫／屏東報導
    李姓農民在產地販售大番茄。（記者葉永騫攝）

    李姓農民在產地販售大番茄。（記者葉永騫攝）

    天氣開始轉熱，番茄產季即將結束，萬丹鄉李姓番茄農表示，今年因為氣候影響番茄的生產環境不好，病蟲害較多，常在結果時發生病蟲害，影響收成，使價格上調，九如鄉農會總幹事龔泰文說，傳統的黑葉番茄現在種植困難度增加，只能透過品種改良來找出適合南部抗病毒的番茄品種。

    台灣的番茄產季主要集中在冬季到春季，每年的11月到隔年4月是番茄生產的時候，今年番茄產季即將束，得把握最後的品嚐時機。

    李姓番茄農表示，番茄有很多的品種，有大番茄、小番茄，小蕃茄有聖女、玉女、澄蜜等品種，價格較高，每台斤都在100元以上，大番茄則有傳統黑葉、牛番茄、黑柿、桃太郎及各種的改良品種，但近年因為病蟲害嚴重，有的長不大、長不好，影響產量，尤其是結果期時發生病蟲害，讓產量大減，他種植2分地的番茄有20年的經驗，最近採收最後一批大番茄後就結束了，現在每台斤大約25至40元不等，價格並不高，傳統黑葉則比較貴，但市面上已經很少了。

    九如鄉農會總幹事龔泰文指出，番茄近年來病蟲害比較嚴重，黑葉的抗病毒能力較不好，牛番茄的抗病較好，所以致力於品種改良，希望培育出比較適合南部氣候種植的番茄，讓種植蕃茄也能達到良好的收益。

    大蕃茄直接吃或做菜都可以。（記者葉永騫攝）

    大蕃茄直接吃或做菜都可以。（記者葉永騫攝）

    南部番茄產期快結束了。（記者葉永騫攝）

    南部番茄產期快結束了。（記者葉永騫攝）

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