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    首頁 > 生活

    茶農快申請！雲林乾旱春茶災損 每公頃救助10萬元

    2026/03/30 16:51 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林古坑山區茶園因降雨不足，出現大範圍茶樹枯黃、落葉枯死災情。（記者李文德攝）

    雲林古坑山區茶園因降雨不足，出現大範圍茶樹枯黃、落葉枯死災情。（記者李文德攝）

    連續數月降雨量不足，雲林古坑山區茶園傳出災情，茶樹枯黃嚴重，有的茶園沒有春茶可採，可以採的量也很少，茶農無奈說，今年春茶全沒了！農業部今（30）日公告雲林為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助10萬元，3月31日至4月15日受理申請。

    雲林縣府、立委劉建國、張嘉郡上週陸續接到農民陳情，古坑草嶺、樟湖等地茶園茶樹大範圍枯黃，甚至有部分出現落葉枯死，農糧署、茶葉改良場等單位上週及今天前往勘災。

    種茶多年的草嶺村長陳兵通表示，草嶺石壁從去年11月後幾乎沒有降雨，2月春節假期雖有明顯落雨，但雨勢不大、下的時間不久，土壤無法解渴，山上超過8成的茶園都有茶樹枯黃災情。

    同樣種茶的樟湖村長廖永樹也說，今年乾旱嚴重，茶樹因缺水無法吐新芽，即使有引水澆灌效果仍有限，有收成的茶園數量也只有往年的一半左右，茶農叫苦連天。

    雲林縣府今天收到農業部公文，公告雲林為辦理茶1、2月乾旱遲發性農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃10萬元，損失率達20%以上，3月31日起至4月15日前往茶園所在地鄉公所申請。

    縣府農業處指出，雲林全縣茶樹種植面積約342公頃，古坑占98%，主要集中在草嶺、樟湖、桂林及華山，受災農民務必在時間內攜帶相關文件前往公所申請，清明節連假及週末假日也照常受理。

    農業處說，由於枯黃情況嚴重，茶改場專家建議把枯黃部分修剪掉，讓茶樹重新萌芽。

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