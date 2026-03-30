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    首頁 > 生活

    桃園區首個公保地解編重劃案 中平市地重劃區開工動土

    2026/03/30 16:45 記者鄭淑婷／桃園報導
    「第47期桃園區中平市地重劃區」為桃園區首個公保地解編重劃案。（桃市府提供）

    「第47期桃園區中平市地重劃區」為桃園區首個公保地解編重劃案。（桃市府提供）

    桃園市桃園區首個公保地解編重劃案「第47期桃園區中平市地重劃區」，今（30）日舉行開工動土典禮，市長張善政表示，市府近年積極推動公共設施保留地解編，釋放土地發展潛力，此案預計明年完工，未來將規劃公園綠地、運動設施及停車空間，完善生活機能，提升居住品質。

    張善政表示，中平市地重劃案面積約2.31公頃，原為1979年都市計畫劃設的公園及兒童遊樂場等用地，逾40多年遲未開闢，如今透過市地重劃方式，將公保地轉化為多元公共設施，並讓地主取得可建築用地，兼顧公共利益與私有權益，提升整體土地價值。

    地政局表示，桃園市目前正推動近50件公保地解編與市地重劃案，中平市地重劃案為桃園區首例，位於泰昌三街兩側及國強一街、德華街口，鄰近人口密集區，透過市地重劃方式，市府將取得近2公頃公二公園完整產權，用來規劃全齡共融式花園公園，設置籃球場、步道、兒童遊戲場及多功能草坪等設施，打造多元共享的社區休憩空間。

    此外，也將依在地需求規劃設置平面停車場，預計於明年上半年完工，並串聯鐵路地下化後形成的綠園道景觀，全面提升整體生活環境品質。

    「第47期桃園區中平市地重劃區」30日舉行開工動土典禮，由市長張善政（中）主持。（桃市府提供）

    「第47期桃園區中平市地重劃區」30日舉行開工動土典禮，由市長張善政（中）主持。（桃市府提供）

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