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    首頁 > 生活

    防堵囤貨哄抬 彰化檢警調啟動穩定物價與查緝民生犯罪平台

    2026/03/30 16:26 記者張聰秋／彰化報導
    因應中東戰火造成原油價格波動，防堵囤貨與哄抬物價，彰化檢警調今啟動穩定物價聯繫平台。（縣府提供）

    因應中東戰火造成原油價格波動，防堵囤貨與哄抬物價，彰化檢警調今啟動穩定物價聯繫平台。（縣府提供）

    中東局勢緊張，戰事延燒影響國際原物料供應，近期民生塑膠用品及包材容器價格出現波動。為防範不肖業者趁機囤積居奇、哄抬物價，彰化縣政府今（30日）天攜手檢警調單位，正式啟動「穩定物價暨查緝民生犯罪聯繫平台」，展現防堵奸商、穩定物價的決心。

    縣府今邀集彰化地檢署、彰化縣調查站與縣警局召開會議，由副縣長周傑主持，決議成立跨機關合作平台，整合行政稽查與司法偵查能量，針對囤貨、哄抬價格等不法行為，建立即時通報與快速查緝機制，全力維護市場秩序與縣民權益。

    彰化地檢署主任檢察官高如應指出，此次配合行政院穩定物價政策，結合縣府、調查站與警方，成立物價稽查小組，同步啟動查緝民生犯罪聯繫平台，由刑警大隊與調查站作為行政稽查後盾。他也呼籲民眾，如發現疑似囤積或不合理漲價情形，踴躍向縣府或地檢署反映，共同守住民生底線。

    縣府表示，平台將建構雙層防護網，一方面加強市場巡查，主動掌握供應鏈狀況，確保貨源穩定；另一方面嚴查不法操縱價格行為。目前農業資材尚無異常波動，後續將持續監控，杜絕不肖業者藉機牟利。

    彰化檢警調今天在縣府召開「穩定物價聯繫平台」會議，由副縣長周傑主持，會中決議成立跨機關合作平台，強化查緝機制，展現穩定物價的決心。（縣府提供）

    彰化檢警調今天在縣府召開「穩定物價聯繫平台」會議，由副縣長周傑主持，會中決議成立跨機關合作平台，強化查緝機制，展現穩定物價的決心。（縣府提供）

    彰化地檢署主任檢察官高如應（右2）呼籲民眾發現有人囤積居奇發戰爭財，請儘速通報縣府或地檢署，一起保障民生供需穩定。（縣府提供）

    彰化地檢署主任檢察官高如應（右2）呼籲民眾發現有人囤積居奇發戰爭財，請儘速通報縣府或地檢署，一起保障民生供需穩定。（縣府提供）

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