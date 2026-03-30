內湖安泰街地震危樓待修繕 建管處4/1實地勘察、協助成立管委會

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱今（30）日與內湖安泰街居民召開記者會。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱今（30）日在內湖區安泰街與當地居民召開記者會，指出社區在地震後結構受損，建築鋼筋外露、牆壁水泥掉落，卻因沒有管委會導致行政資源難介入；吳欣岱呼籲市府主動關心、協助。建管處回應，已排定4月1日與專業技師赴現場實地勘查判定建物安全；而關於難以形成管委會等困境，建管處說明，可協助成立管理組織。

建管處提到，關於內湖區安泰街建物安全疑慮，日前接獲陳情後，已排定於4月1日與專業技師赴現場實地勘查判定建物安全。若確有結構安全疑慮，即使目前尚未成立管理組織，只要住戶能達成共識並推選代表，住戶可進一步申請耐震初步及詳細評估，並申請相關補助；如建築物需修繕或補強，市府更已編列每棟最高補助1200萬元，用以整建維護或結構補強費用。

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建管處也說，針對住戶整合或成立管委會的困境，市府提供全程免費的「到府服務」，只要住戶有需求，市府輔導團隊即可協助成立管理組織，成功報備後可申請最高130萬元之共用部分修繕補助。

另外，建管處提醒，屋主依法應善盡建築物維護責任，若外牆剝落危及公共安全，除依建築法裁罰外，更須負起民、刑事法律責任，建管處將依法要求限期改善，並持續列管追蹤至修繕完畢為止。

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