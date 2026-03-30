石門水庫蓄水率降至52.7％！ 桃園水情吃緊恐衝擊農灌

桃園正值一期稻作插秧期，目前插秧逾8成。（圖由農業局提供）

石門水庫今（30）日蓄水率已跌至52.7%，桃園正值一期稻作插秧期，產季倒數計時的媽媽桃、水蜜桃，農民也憂心缺水影響產量，農業局長陳冠義表示，桃園一期作插秧逾8成，農灌供水尚屬正常，農水署4月視水情啟動輪流灌溉，而水蜜桃栽種技術進步，產量仍保持穩定，近日楊梅則有5公頃茶樹通報旱災引起茶樹枯萎，將會同農業部茶及飲料作物改良場啟動聯合勘災。

農業局今日於市議會工作報告，議員楊朝偉表示，台灣西半部降雨創下75年來最少紀錄，今年勢必會有缺水情況，但每隔幾年就遇到一次大旱，動不動就要農民休耕、領補助，農民只能看天吃飯，不斷重複缺水、休耕、領補助的循環，市府應該訂定一套中長期計畫，而非只是短暫地應付缺水現況，然後隔幾年又遇到一樣的問題。

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議員謝美英指出，桃園過去面臨幾次嚴重大旱，包括2021年百年大旱一期作全面停灌休耕，受影響農田高達1.1萬至2.2萬公頃，2023年又面臨二期作缺水危機，部分灌區被迫實施供4停6，顯示極端氣候所造成的水情拉警報已成「日常」，要求農業局制定明確的指引與風險停損機制因應，並提出專屬桃園的農業抗旱轉型專案報告，具體說明如何編列預算導入智慧節水灌溉系統、加碼補助及輔導農民轉植耐旱作物等。

議員王仙蓮表示，復興區媽媽桃、水蜜桃即將進入產季，很多農民是靠著產期收入撐住整年家用，同樣擔心缺水及後續行銷，希望市府密切注意用水問題，更要大力行銷媽媽桃及水蜜桃。

4月視水情啟動輪灌

陳冠義答詢，市府持續與農田水利署桃園、石門管理處保持聯繫，桃園一期作插秧逾8成，整體農灌供水還算正常，部分管線末端也請農水署加強補充，4月進入本田期後，農水署將視水情採取輪流灌溉措施。

因應每隔幾年就缺水的問題，他強調，市府持續推動節水型農業，加碼補助農民轉種高粱、大豆、蕎麥等低耗水作物，同時建議中央加碼支持，並結合智慧農業推廣節水農灌技術；至於桃園水蜜桃種植技術一直在改進，目前產量仍保持穩定，預計4月底開始第1波媽媽桃行銷，5月上旬開始今年度的水蜜桃行銷，6、7月盛產期則透過多元通路協助農民行銷水蜜桃。

此外，農業局表示，茶葉亦是桃園重要作物，市府近年補助茶園灌溉設施，避免茶樹受氣候異常變化影響。

桃園正值一期稻作插秧期，目前插秧逾8成。（圖由農業局提供）

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