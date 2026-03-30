清明連假人車多 高雄景點交管資訊看這裡

高雄清明連假景點啟動交管，並提醒民眾提前改道。（高市交通局提供）

清明、兒童節4天連假，預計返鄉、出遊人車潮多，高市衛武營、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、美濃等觀光景點，將實施交管措施，交通局提醒遊客提前前先查詢景點交通資訊及替代道路，以避開尖峰路段。

交通局表示，衛武營都會公園東側草坪舉辦「2026高雄兒童節-恐龍酷樂園」活動，為確保活動期間交通順暢，三多路/建軍路、三多路/國泰路及國泰路/南京路等重要路口，警方將視現場車流狀況彈性實施禁止左轉管制，請駕駛人配合現場員警指揮行駛。

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交通局表示，美濃地區由於熱門景點周邊道路狹窄，連假期間台28線與中山路段易發生壅塞，呼籲前往六龜、茂林地區的遊客可提前從里港交流道下走替代道路，避開尖峰路段，共同維護客家庄的交通順暢與遊憩品質。

內門野森動物學校假日也提供旗山轉運站至野森動物學校接駁車，民眾可由高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

此外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行，交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

由於活動周邊停車位有限，建議民眾多加利用公共運輸前往，搭乘捷運橘線至O10衛武營站，從6號出口出站即抵達會場，省時又便利。

為維持清明連假墓區周邊道路交通順暢，本市殯葬管理處於各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔、鳳山拷潭及路竹第二納骨塔均闢駛免費接駁車服務。

高雄清明連假景點啟動交管，並提醒民眾提前改道。（高市交通局提供）

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