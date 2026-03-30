淡江大橋通車倒數 「首度登橋」系列活動邀你同歡

「淡江大橋」預計今年5月通車，新北市府與交通部公路局共同規劃「我和大橋在一起：淡江大橋開幕藝術季」系列活動，迎接這座新地標誕生。（資料照）

「淡江大橋」預計今年5月通車，新北市府與交通部公路局共同規劃「我和大橋在一起：淡江大橋開幕藝術季」系列活動，迎接這座新地標誕生，藝術季自4月18日展開至5月9日通車典禮為止，中央與地方協力合作，推出一系列「首度登橋」的體驗創舉，邀請民眾一同見證城市發展的重要時刻。

新北市客家局說明，本次藝術季受矚目的重頭戲之一，為4月26日下午由客家局與交通部公路局共同辦理的「在一起，走上橋！大遊行」，這場遊行首創在壯闊的主橋面上匯集30組在地藝文團隊，展現新北豐沛的文化生命力。

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該場遊行將邀請到以強烈肢體與世界音樂節奏著名的「身聲跨劇場」參與演出，充滿生命力的鼓樂與跨界藝術展演，引領隊伍共赴藝術盛典，活動亮點還包含5公尺高的小鹿造型氣球與巨型「淡海輕軌」空飄氣球領軍，帶領千人遊行隊伍穿梭於橋梁與海景之間，將淡江大橋化身為國際級的戶外藝術舞台，活動壓軸更由新北在地知名舞團「HRC Dance Studio」帶來熱情演出，頂尖舞者將以精湛街舞表演，點亮大橋能量，向世界宣揚新北的藝文活力。

除了踩街遊行，藝術季還有多場由新北市府各局處與交通部公路局合辦的精彩活動，像民政局、體育局在4月25日共同辦理「好朋友來瞧橋」健行活動，讓5000位市民搶先步行登橋，欣賞大橋結構工程之美，並於完賽後參加驚喜摸彩活動；5月3日還有交通部公路局與觀旅局攜手推出全國首創的「橋上藝術野餐會」，以「什麼都不做的藝術」為核心概念，在橋面景觀區設置躺椅野餐區，享受「躺平看海」的慢活時光，欣賞由金枝演社帶來的河岸城市記憶演出。

藝術季期間，交通部公路局也規劃多場精彩盛事，包含4月18日、19日的通車路跑與自行車賽，以及5月2日與9日的音樂盛典，其中通車典禮5月9日當晚邀請雲門舞集進行《光鏈》全球首演，並配合逾600架無人機共舞點亮夜空。

新北市府提醒，為確保通行順暢與活動品質，建議民眾多利用大眾運輸工具，搭乘台北捷運的民眾，可在捷運淡水站轉乘837、880或紅26號公車前往；若選擇淡海輕軌，則可從捷運紅樹林站轉乘至淡水漁人碼頭站下車；搭乘公車837與880的民眾，可於淡江豪景站下車，紅26號公車則建議於輕軌淡水漁人碼頭站下車後步行前往，相關活動與健行報名，可關注新北市府及交通部公路局的官網公告。

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