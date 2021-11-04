高雄中都戲院文資審議未過 文史工作者嘆可惜

有55年歷史的中都戲院因有危老公安問題，也未通過文資審議，最快明天將進近拆除。（記者許麗娟攝）

2021/11/04 12:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕有55年歷史的中都戲院，因危老建築的公安問題即將面臨拆除命運，高雄市文化局昨天（3日）下午進行文資審議現勘，結論是「不列冊追蹤」，但會以口述訪談方式保留對聚落發展的意義，對此，打狗文史再興會社理事陳坤毅感嘆「稍嫌可惜」。

中都戲院於1966年興建完成，當年，建築時蕭佛助為帶動中都新社區的發展，規劃結合戲院與市場的複合式建築，雖以放映二輪片為主，但因票價便宜打出名號，白天有市場，晚上有夜市，而帶起中都地區的熱絡，直到1989年戲院停業，2、3樓因廢棄又欠缺管理，影廳設備、座椅幾乎被搬光，屋頂年久失修坍塌，柱子鋼筋外露鏽蝕，但1樓的市場仍持續營業至昨日才熄燈，該棟建物將依法拆除。

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昨天下午文資中心與委員前往中都戲院現勘，高雄市文化局文資中心主任曾宏民表示，依文資審議的基準，中都戲院在地域特色及建築形式上，都無法反應出在地特色，只是戰後建築，使用的材質、材料也是戰後特色的空心磚和紅磚，沒有達到歷史建物等級。

曾宏民說，中都戲院本身的建築在形式上較沒有特色，但有意義的是帶動周圍的產業、活動、群眾聚集的效果，珍貴價值在於聚落的發展的過程，這段歷史是有價值的，因此會用口述訪談的方式保留周遭人文的發展。至於是否可在拆除前進行建築的數位保存，曾宏民表示，中都戲院為私人住宅，數位保存需要屋主同意。

對此，打狗文史再興會社理事陳坤毅指出，原本期望在中都拆除前，能有緩衝時間進行部分建築保留的協商，或做完整空間的數位影像記錄，認為不列冊追蹤的理由太集中在建築物本身，而未關注到對於地方發展以及人物故事的歷史部分，歷史建築與古蹟不同，古蹟建築本身的藝術價值要非常的高，歷史建築是年代沒到很久，但有其特殊意義，但目前看到的理由好像都是和建築美不美、老不老比較有關。

陳坤毅再提及，當初鹽埕區大舞台戲院拆除前也是一樣的手法，最後是以口述訪談、照片的方式保存，大舞台雖有做部分構建保存，但都只放庫房內，他認為，不一定要從文資法的途徑做部分立面的保存，目前尚未收到文化局的正式回覆，對於重要部位保存，可以再試著努力看看，至於空間數位記錄也還在協調中，若能執行最好。

廢棄的中都戲院和1樓的市場，1966年完工後，是帶動中都地區發展的起源。（記者許麗娟攝）

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