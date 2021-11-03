中都市場將拆除 高市經發局長訪攤商：全力協助安置

中都市場即將拆除。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/03 19:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是高市三民區中都市場拆除前最後一個營業日，高市經發局長廖泰翔特別到場向攤商說明安置規劃，表示現有18位營業攤商多數已找到周邊暫時營業場域，也正研擬相關租金補貼救濟，全力協助攤商，並保障攤商權益。

中都民有市場2層樓建物1966年啟用迄今，因2樓中都戲院1986年停業後缺乏維護，屋頂天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，2021年11月1日經高市府公告為危樓須限期拆除，市長陳其邁同日現勘要求維護市民與攤商安全。

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經發局長廖泰翔今到現場向攤商一一說明，他表示，維護居民及攤商安全是市府的第一要務，同時也要保障現有在中都市場營業攤商的權益，中都市場目前經營攤商近9成攤商已確定後續暫時營業位置，將專案研擬相關租金及其他衍生費用之補貼救濟，經發局也將全力協助攤商，用最快的速度讓攤商回歸原本的生活。

廖泰翔指出，考量市場經營有其地域性，短期內經發局輔導攤商安置在中都市場周遭、鋪位及民有市場等地暫時營業，也會持續協助攤商確保既有相關權益，並配合辦理攤商回歸中都市場的合法經營訴求。

由於相關公會鑑定中都戲院若遇地震有倒塌危險應立即拆除，市府為保障居民與攤商安全，必須在最短時間內完成相關作業，面對多位攤商今當面陳情搬遷時間太短、拆除後使用權可能將受影響，廖泰翔也逐一仔細聆聽訴求與心聲，強調經發局在搬遷暫時安置過程中，一定全程陪伴協助，除給予租金補貼救濟，且會提供相關法律救濟諮詢。

多數攤商都在中都市場營業多年，雖認同安全是第一要務，但面對緊急搬遷安置仍顯不安，賣鴨肉的李姓攤商表示，在中都賣了50多年，面臨搬遷最近都睡不好，中都市場管委會主委李蔡麗月也說，攤商們都把市場當自己第2個家，請經發局多幫助。

經發局表示，10月29日經發局會同工務局、法制局與市場營業攤商、建物所有權人召開協調會，除向攤商說明建物拆除處分及周邊公民有市場空攤情形，也聽取各方意見。

此外，市府法制局亦會提供攤商法律諮詢，協助攤商透過法律救濟程序向地主爭取原地安置，以確保攤商現有營業權益。

高市經發局長廖泰翔訪視中都市場，聆聽攤商訴求。（記者王榮祥翻攝）

高市經發局長廖泰翔拜訪中都市場攤商。（記者王榮祥翻攝）

「中都戲院」外牆整面崩塌，2021年11月1日市府公告為危樓須限期拆除。（記者王榮祥翻攝）

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