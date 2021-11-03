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    四叉貓在凱道被發疫苗黑函傳單 網笑：是色色連結嗎

    四叉貓昨晚在臉書發文透露，在凱道遇到有人發送關於疫苗陰謀論的傳單，內容指控「許多人打疫苗後不到半年就死」，引發網友議論並紛紛傻眼表示「寫這什麼辣薩咪啊？」、「神棍團體宣傳起手式」。（圖擷自臉書）

    四叉貓昨晚在臉書發文透露，在凱道遇到有人發送關於疫苗陰謀論的傳單，內容指控「許多人打疫苗後不到半年就死」，引發網友議論並紛紛傻眼表示「寫這什麼辣薩咪啊？」、「神棍團體宣傳起手式」。（圖擷自臉書）

    2021/11/03 08:29

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員羅智強近日發起「夜宿凱道49日」活動，網紅「四叉貓」連日到場「朝聖」，昨晚間更透露在凱道意外發現，有人在發疫苗陰謀論的傳單，宣稱「許多人打疫苗後不到半年就死」，但細看一張A4紙上密密麻麻的內容夾雜簡體字及短網址，網友見狀紛紛傻眼表示「寫這什麼辣薩咪啊？」、「神棍團體宣傳起手式」、「印在紙上怎麼點連結啦」、「字太多了，確定有人會看？」等。

    四叉貓昨晚在臉書發文透露，在凱道遇到有人發送關於疫苗陰謀論的傳單，內容指控「許多人打疫苗後不到半年就死，政府官員跟電視報紙永遠都說與疫苗無關」、「絕對有安樂死成份！當然政府官員與各大醫院各大藥廠財團絕不可能承認！」但細看傳單上還宣稱「人類已研發出可瞬間毀滅地球的超級武器？」「肯尼迪總統阻止了核戰爭為何還會被槍殺！？代表殺死他的共犯殺手與主謀根本不是人類」。

    這張夾雜簡體字及大量短網址的傳單，也引發網友熱議，紛紛留言笑稱「網址是色色連結嗎」、「好歹用個QR CODE吧」、「百度翻譯app？」、「印在紙上是要人慢慢輸入網址嗎」、「想知道，嗑了什麼…？」、「不知道為什麼看到解救一切生命之類的就會有莊圓大師的聲音」。

    也有網友表示「全台灣打完2劑，超過19天已經多少人了」、「肯尼迪三小，甘迺迪啦」、「這算是散佈謠言了吧？」。

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