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    高三下轉戰社會組 僑泰高中李易修拚3個半月錄取台大

    僑泰高中李易修（右）高三下自然組轉社會組，苦讀3個半月錄取台大，温順德校長（左）頒發1萬元獎學金。（記者陳建志攝）

    僑泰高中李易修（右）高三下自然組轉社會組，苦讀3個半月錄取台大，温順德校長（左）頒發1萬元獎學金。（記者陳建志攝）

    2021/08/31 18:49

    〔記者陳建志／台中報導〕指考今天放榜，僑泰高中李易修原本唸自然組，不過學測4科僅46級分，無法錄取頂尖大學，對詩詞、社會等領域有興趣他，在師長、親友的支持與鼓勵下，毅然轉考社會組，期間歷經尿道發炎、爆瘦4公斤等身體不適狀況，仍咬緊牙根拚了3個半月間，最後考出418.1高分，錄取台灣大學哲學系，校長温順德特別頒發1萬元獎學金鼓勵他。

    僑泰高中校長温順德說，李易修雖是念自然組，但在師長們眼中卻有一股文人風采，信手拈來就可將想法化為詩詞；高中部主任曾思寧也說，每次與他談論事情時，他總可以引用蘇格拉底、亞里斯多德等哲學家的理論，對馬克思的思想尤其有深刻的見解，平日也常閱讀哲學、經濟、社會等人文領域的書籍，對社會議題更是關注，常發表自己的看法。

    也因為這個關係，學測分數公布後覺得不理想，決定拚指考，師長、親友鼓勵他可轉考社會組，努力拚了3個半月克服身體不適，國、英、數乙、歷、公5科考出418.1的高分，錄取台大哲學系，非常不容易。

    順利錄取台大哲學系，李易修不以此自滿，希望在進入大學前充實自我，他在高中時已取得會計丙級證照，希望趁暑假準備乙級證照考試，並在考量自身興趣與日後就業需求後，決定上大學雙主修國際企業系，結合人文及商業領域，拓展更寬闊的未來。

    温順德說，考前答應如錄取頂尖大學，將自掏腰包頒發5000元獎學金，如今考上台大，獎學金加碼至1萬元，今天親自頒發給他，鼓勵他勇於追夢。

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