升學也紅不讓！中一中棒球隊長堅持到「9局下」 下一站瞄準MLB

中一中棒球隊長李東陽堅持到「9局下」擊出升學紅不讓，下一站瞄準職棒大聯盟。（記者蘇孟娟攝）

2021/08/31 17:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中棒球隊社長李東陽因偶像王建民站上美國職棒大聯盟投手丘的身影，開啟職棒夢，他原本沒學過棒球，3年前為打棒球拚進中一中，從零學技巧的他成為棒球隊長，因學測主科成績不盡理想轉戰指考，熬到「9局下半」，終於擊出「升學紅不讓」，他立志從事運動行政、行銷，今（31）日放榜錄取政治大學傳播學院，盼未來能前進大聯盟球團學運動行政。

李東陽從幼稚園起因王建民認識棒球，雖熱愛棒球且一度立志當職棒選手，但小學及國中就讀的學校都沒有棒球隊，升高中前評估自己技不如人，若升學台中棒球名校西苑高中「一定只能當陪練」，而台中一中棒球隊曾打進黑豹旗全國高中棒球賽32強，他「退而求其次」拚進台中一中，以利加入校隊。

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李東陽上高中從零開始學棒球，被教練看到潛力，安排擔任游擊手及投手，每天中午及放學後練球，他「把每次練習當比賽」，學習態度專注，高二成棒球隊隊長，負責排打線等，對找出球隊最佳組合頗有心得。

李東陽擔任棒球隊長的球隊曾打到黑豹旗64強，在一次次比賽過程，他也漸覺悟到學棒球起步太晚，已不容易成為頂尖職棒選手，他轉念想從事棒球管理及行銷，立志讀傳播相關科系。

為成就夢想，原本讀自然組的李東陽高三毅然轉組，學測雖然考得還算不錯，但卡在國英數主科，第一階段個人申請沒有足夠利基下，無緣升學理想志願，決定轉戰指考再試一次。

為搶救國、英、數，李東陽拿出打棒球堅持到底的精神，國文加強國學常識，大題練閱讀題，學測知道單字量不夠，拚指考期間大量背英文單字，整理自己的單字書，數學則是拿歷屆考題及模擬考題練習手感，今年指考意外延考近一個月，李東陽堅持到「9局下」，終於拚出佳績，錄取政大傳播學院大一大二不分系。

李東陽說，棒球像服務業，行銷強就能讓職棒維持熱度吸引觀眾進球場認識棒球，未來立志前進美國大聯盟球團，學運動管理與行銷。

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