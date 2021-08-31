嘉中許軒豪感恩醫師治療二尖瓣脫垂 模擬考寫40多份拚上台大醫

嘉義高中升大學成績亮眼。（記者王善嬿攝）

2021/08/31 13:36

〔記者王善嬿／嘉市報導〕大學入學指定科目考試今天上午放榜，嘉義高中260人應考，許軒豪、黃秉宏及何承諭考取台大醫學系，其中許軒豪曾因有二尖瓣脫垂症狀，就醫後沒再復發，以台大醫學系為目標，不料學測雖考取59級分成績，因國文差一級分，與台大醫失之交臂，他把握指考機會，不僅反覆熟讀各科書籍，光模擬考考題就寫40多份，如願拚上台大醫。

許軒豪說，國中時曾發生二尖瓣脫垂，當時就醫時，醫師叮囑他不要熬夜、維持運動，對於醫師職業可以幫助許多人而心生嚮往，學測時雖考取59級分，然而國文作文意外掉一級分，加上個人申請又落馬，立刻決定拚指考；因確定以台大醫為目標，且今年又是末代指考，他盡全力衝刺，4、5月時把所有科目讀完，模擬考就寫40多份（一份5科）勤練題目，每科的參考書也熟讀多遍。

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何承諭原本在班上成績落在10名左右，學測考56級分，指考放榜錄取台大醫，意外成為黑馬，何承諭說，因從小喜歡幫助別人，發覺當醫師跟他個人特質很相近，以錄取國立大學醫學系為目標，準備指考期間停止到校上課，他依照老師的模擬考進度準備，勤練題目、熟練基本觀念，尤其讀書有明確目標，準備起來就更具動力。

黃秉宏表示，因姑丈是擔任醫師，覺得當醫師能幫助很多人，學測考58級分但因口才沒有特別突出，就把大部份心力放在指考，準備方法就是自己要有讀書計畫，包括每天手機、電腦玩樂不能超過一個半小時，每天宅在家念書很悶的時候，就要運動、維持體能訓練。

今年末代指考，不少考生為第一志願拚最後機會。嘉義高中生戴維廷2年前考差了，直接重考考上交通大學光電系，就讀後發覺興趣是醫學系又再準備重考，今年指考如願考取長庚醫學大學醫學系。

戴維廷說，原本沉迷手機電玩、不認真念書，今年末代指考把握機會重新調整心態，終於如願考上醫學系。

何承諭、黃秉宏及許軒豪（左到右）指考錄取台大醫學系。（記者王善嬿攝）

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