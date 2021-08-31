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    指考放榜》宜中1人上台大、蘭女康菀芝要當特教師

    蘭女林以婕也錄取心中第一志願台藝大工藝設計系。（記者林敬倫攝）

    蘭女林以婕也錄取心中第一志願台藝大工藝設計系。（記者林敬倫攝）

    2021/08/31 13:08

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕大學指考今天放榜，蘭陽女中的康菀芝錄取心中第一志願北市大特教系，她說，未來想成為特教老師，幫助弱勢學生，走出更好發展；學測申請路學失利的林以婕，也錄取心中第一志願台藝大工藝設計系；另外，宜蘭高中這次指考，則有1人考上台大物理系。

    錄取北市大特教系的康菀芝，本身是學校資優班，但學測考僅38級分，連最擅長的國文科也失常，因此決定全心投入指考，她說，書讀久了就知道，一定要睡飽，才有精神好好吸收課業，跑步跟看小說是她的紓壓方法。

    康菀芝說，能考上北市大特教系，是她的第一志願，本來個性就喜歡幫助別人，加上高中失戀時，就是班導師開導她，協助走出低落情緒，這樣幫助人的工作，很吸引她，因此未來希望能當特教老師，幫助更多學生，走出一片天。

    林以婕也錄取心中第一志願台藝大工藝設計系，她說，因為自己不是美術班，在申請入學時，不幸慘遭滑鐵盧，還好透過指考，讓她有機會進入台藝大。

    她說，原本高一、高二很迷茫，後來在網路上看到台藝大工藝設計系的畢展影片，看到裡面工藝品的製作過程，剛好與她喜歡飾品的興趣相符，因此就把台藝大工藝設計系當第一志願，未來希望能朝飾品設計的方向發展，有機會的話就會自己創業開店。

    另外，蘭女張祐徵考上台灣師範大學國文系，她說，上大學後會修教育學程，但不一定想當老師，之後將繼續摸索自己的出路。

    蘭陽女中的康菀芝錄取心中第一志願北市大特教系。（記者林敬倫攝）

    蘭陽女中的康菀芝錄取心中第一志願北市大特教系。（記者林敬倫攝）

    蘭女張祐徵考上台灣師範大學國文系。（記者林敬倫攝）

    蘭女張祐徵考上台灣師範大學國文系。（記者林敬倫攝）

    蘭女林以婕的素描作品。（林以婕提供）

    蘭女林以婕的素描作品。（林以婕提供）

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