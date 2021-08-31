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    拚出東港高中史上最佳指考成績！ 洪郡儀棄台大取政大

    洪郡儀考出指考校史最佳。（東港高中提供）

    洪郡儀考出指考校史最佳。（東港高中提供）

    2021/08/31 13:00

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是大學指定科目考試分發入學放榜，屏東東港高中的洪郡儀，為選填到最心儀的法律系，棄台大不填，剛剛榜單出爐，她也如願金榜題名，將就讀政治大學法律系。

    「末代指考考出校史最佳，令人振奮」，東港高中校方指出，今年的指考是特別的有壓力，除了外在環境的肺炎疫情不斷外，今年高三的指考戰士們，還要面對考試時間延後，而舊課綱的最後一屆更是有種無形的壓力，仍學生仍是扛住壓力，考出創新猷的優異成績，。

    校方指出，但很開心學生能考出突破校史最佳的成績，除了學生極為用心、努力外，同時也是對老師的肯定，48位同學中有14位考取國立大學，全部參加分發的也全部上榜。

    其中最突出的社會組洪郡儀，在國文及英文兩個最主要的語言科目中，分別考出92.8分及90.8分的破90分高分，總分則高達503.4分，紛紛創下東港高中高中部設立以來指考的最佳成績。

    校方表示，洪郡儀是東港高中六年一貫的學生，3年前會考成績為5A，當時選擇留校升學，避免舟車勞頓，有更多時間體驗學校生活，繁星時就已挑戰台大但失利，她立刻修正讀書方針，將戰線延長到指考，非頂大不念的氣勢，更感染了許多校內同屆的「指考戰士們」。

    曾指導過她的老師表示，洪郡儀的邏輯思考清楚、反應也很快，更難得的是還具有領導能力，高二還參加演辯社並擔任社長，她也一直將目標放在頂大法律系，雖然以她的成績能錄取台大外文、政治等系，但最後選擇政治大學法律系達成她的目標；另外考上暨南大學財務金融學系的廖葦，其實已錄取警專，但後來還是選擇拼指考，也順利錄取心儀的學校。

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