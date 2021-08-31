末代指考分發20校缺額2732名 外語學群缺額最多

大學考試入學分發委員會今（31日）公布110學年指考分發放榜，並統計有20校缺額2732人，其中外語學群缺額數最多。（記者吳柏軒翻攝）

2021/08/31 10:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試入學分發委員會今（31日）公布今年分發結果，其中3萬6327個招生名額中，共錄取3萬3869人，錄取率97.98％創歷史新高，但同時仍有2732個缺額，分布在20所學校；缺額學群則有外語學群缺489名最多，其次是遊憩運動、建築設計、財經等學群也大缺人。

大學考分會執行秘書、成功大學教務長王育民表示，今年考試分發招生名額3萬6327名，缺額達2732名，缺額率達7.52％，分布在20所學校，國立有：台南、屏東、台東、台藝大、嘉大等，私立有文化、靜宜、大葉、中華、義守、銘傳、實踐、長榮、南華、玄奘、真理、慈濟、康寧、佛光、明道等。

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王育民分析，缺額發生主要是今年大學甄試等招生管道的回流名額增加，今年回流多達1萬1546名，研判各校多把甄試名額拉高，但若學生甄試階段沒有理想學校，名額就會留下，變成指考總名額比原先核定的還大幅增加，再加上少子女化，登記分發人數從93學年的10萬多人，到今年只剩3.4萬多人，也是導致缺額原因。

大學考分會再細部分析，各大學學群的缺額分布，其中以外語學群缺額489人最多（佔比17.18％），其次是遊憩運動學群缺401人（佔比31.06％最高），再次之是建築設計學群缺335人、財經學群也缺322人。

王育民認為，上述缺額的學群也顯示與國內相關產業對應，且會報考選填上述志願學群的考生，其他領域或選擇道路也多，就不一定堅持要選填上該學群，所以導致外語、遊憩等學群缺額高。

大學考分會統計，今年分發缺額2732人，分布在20所學校中，分析原因是今年回流名額多，加上考生登記人數創新低等少子化因素導致。（記者吳柏軒翻攝）

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