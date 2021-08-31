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    指考放榜 雄中10人考上台大醫學系

    雄中應屆畢業生莊庭寧如願考上台大醫學系。（記者方志賢攝）

    雄中應屆畢業生莊庭寧如願考上台大醫學系。（記者方志賢攝）

    2021/08/31 11:27

    〔記者方志賢／高雄報導〕大學指考今放榜，高雄中學成績亮眼，87人錄取醫學系，其中台大醫學系10人。應屆畢業生莊庭寧崇拜當外科醫師的父親莊捷翰，從小立志當醫師，沒想到學測只考53分，沒有醫學系可念，因此下定決心把手機的娛樂軟體全刪除，考前除了吃飯、睡覺、洗澡外，其他的時間都在讀書，最後如願考上台大醫學系。

    雄中今年錄取台大108人、清大55人、交大35人、成大143人、政大24人，5校共錄取365人。另外錄取第二類組熱門科系，台大電機18人、台大物理3人、台大材料3人、台大資工9人。錄取第一類熱門科系台大法律3人、台大國企3人、台大政治7人等。

    莊庭寧表示，因為學測考得非常糟，只考53分，沒有醫學系可念，希望努力把指考考好，因此把手機上有關娛樂的軟體全部刪除，只留下能與父母聯絡或問問題的軟體，考前除了吃飯、睡覺、洗澡外，其他的時間都在讀書。

    莊庭寧的父親是高醫及小港醫院的外科醫師莊捷翰，母親周詩敏是護理師，目前擔任醫院公關，莊庭寧說從小就很崇拜父親，父親不僅開刀或問診都很專業，讓病患及家屬都很安心，願意把健康託付給他，所以從小就崇拜父親，立志跟父親一樣當醫師。

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