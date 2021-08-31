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    大學考試分發重考生錄取創新高 明年指考已不再

    大學考試入學分發委員會今（31日）公布分發榜單，其中發現非應屆生錄取率創歷年新高，研判是新舊課綱交替，熟悉考試制度的考生紛紛回流把握最後一次機會。（大學分發會提供）

    大學考試入學分發委員會今（31日）公布分發榜單，其中發現非應屆生錄取率創歷年新高，研判是新舊課綱交替，熟悉考試制度的考生紛紛回流把握最後一次機會。（大學分發會提供）

    2021/08/31 10:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試入學分發委員會今（31日）公布榜單，其中因碰上明年將實施111學年考招新制，今年非應屆考生共7967人登記，並錄取7475人，錄取率93.82％也創歷史新高，而應屆考生錄取率更高達99.22％，但明年考招新制後，指考制度不再，將改分科測驗，考試分發管道也改採計新的成績計算與制度。

    大學考分會統計，今年考試分發招生管道，有登記志願的考生3萬4569人，其中應屆生2萬6602人，非應屆生7967人，今公布分發榜單，非應屆生錄取7475人、錄取率93.82％創歷年新高，而應屆生錄取2萬6394人、錄取率更是高達99.22％，全體考生錄取率97.98％亦是歷史新高紀錄。

    考分會執行秘書王育民指出，今年與明年的考試與招生，將面臨高中教學的新舊課綱轉換，而能夠習慣過去考試模式的考生，今年就會特別注意並回流參加，不僅去補習班參加重考，甚至有觀察到已在大學唸書的學子也回來考試分發，導致今年非應屆生較多。

    而明年起，指考將改成分科測驗，111學年大學考招新制已在106學年宣布，指考科目10科將改成分科測驗7科，剔除掉國文、英文與數學乙等項目，不重複施測好降低考生負擔，而分發招生的依據，成績換算則從指考原始題分改成級分制，原先規劃分科測驗單科改45級分，近期招聯會因外界爭議而修正，擬朝向單科60級分換算，避免成績過度模糊導致同分增額問題。

    大學考試入學分發委員會今（31日）公布榜單，其中因碰上明年將實施111學年考招新制，今年非應屆考生共7967人登記，並錄取7475人，錄取率93.82％也創歷史新高。（大學考分會提供）

    大學考試入學分發委員會今（31日）公布榜單，其中因碰上明年將實施111學年考招新制，今年非應屆考生共7967人登記，並錄取7475人，錄取率93.82％也創歷史新高。（大學考分會提供）

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