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    學測數學慘考6級分…中女中熱音社主唱雪恥 指考拚到台大

    中女中熱音社主唱高姿琳學測數學慘考6級分，拚指考拚到台大，成功雪恥。（記者蘇孟娟攝）

    中女中熱音社主唱高姿琳學測數學慘考6級分，拚指考拚到台大，成功雪恥。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/31 18:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中學生高姿琳愛唱歌，是熱音社主唱，高一、高二瘋練團，投入到「一週只週六讀書」，課業維持「及格就好」水準，直到學測數學僅考6級分，敗陣理想志願，她重新振作拚指考，一舉拚到台大會計，成功雪恥。

    高姿琳加入女中熱音社擔任主唱，高一、高二熱衷社團，每天有空就練團，一有機會就登台演出，喜愛表演的她，生活重心多放在熱音社，「一週頂多週六看書」，課業成績也僅要求自己不能有科目出現「紅字」，班級成績表現約在中後段。

    高姿琳升上高三後開始收心準備升學，志向在商業領域的她，學測成績不理想，尤其數學科僅考到6級分，不到滿級分15級分的一半，整體成績距離她的理想升學目標非常遙遠，讓她終於「清醒過來」，痛定思痛決定拚指考，重新開始。

    高姿琳仔細檢討自己數學失敗因素，釐清自己以往只死背公式算數學，沒有理解概念，若題目變多就易卡關，她選擇重新開始，把數學課本重頭讀一遍，搭配大量刷題目，練到只要看懂題目就能連結到解法的熟悉度，助她成功把成績拚回來。

    今年指考放榜，高姿琳錄取台大會計系，她分享高中就算玩社團，但還是要清楚終極目標，就能有動力衝到目的地，擁抱圓滿升學方向後，她開心直說，大學要繼續唱。

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