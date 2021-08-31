指考放榜 補教分析！二類偏工作導向、一類仍選校

補教老師藍天予分析，今年末代指考分發放榜，學子選擇科系趨勢曝光，二類組多工作導向大於選校，三類組受名額影響排序，一類組仍選校大於選系。（記者吳柏軒攝）

2021/08/31 14:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕110學年大學末代指考的考試分發招生管道放榜，補教也分析今年學子選擇科系趨勢，如發現二類組科系偏工作導向，電機資工超越土木地理，即使龍頭學校也難挽回，而三類組則受名額增減影響排序，一類組則維持選校趨勢，以求未來求職學歷加分。

補教老師藍天予分析，今年考試分發放榜，在大學科系的錄取成績門檻上看出端倪，如二類組中，中正電機（345.4分）贏過台大地理（342.9分）、中央電機（365.65分）打敗台大土木（361.85分）等，而根據學生在網路上的討論，二類組學子在大學科系志願上多傾向未來工作導向，如電機、資工先選，再來才是材料、化工，再來才選機械，而過往的二類龍頭物理系已式微，至於土木、地理科系則須跑工地、到現場繪測等也傾向志願往後放，直言：「冷氣房工作依舊當道！」

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另，藍天予還提到，感覺清大、陽明交大等校積極衝刺，今年清大動力機械甲組（373.7分）首度超度台大機械（371.4分），只是前者招生3名、後者招生51名，雖招生名額有影響，但仍代表有3名學子將清大放在台大之前，研判與清大地理位置有關，較接近新竹科學園區，其他尚有清大電資乙組（398.15分）首超台大材料（397.15分），以及交大材料甲組（398.5分）首超台大物理（384.95分）及台大化工（378.9分），理由皆相同。

三類組方面，藍天予提到，今年受到醫學系公費生制度變革，未來公費服務年限將從6年增加至10年，因此今年醫學系公費生排序回復正常，台大醫公費生排到第8名（425.9名），較去年第3名大降；而台大牙醫（439.9分）則首度超越陽明醫學系（439.65分），原因研判是陽明醫今年招43名較去年31名多。

一類組方面，藍天予指出，各校科系多有不同科目加權，成績排序上不容易比較，但仍有發現，一類學子在校系選擇上，還是傾向選校，研判理由是未來找工作時看中校名學歷。

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