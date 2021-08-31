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    預計錄取261人缺額234人 明道大學︰指考非唯一錄取管道

    指考放榜！明道大學招261人，缺234人。（記者顏宏駿攝）

    指考放榜！明道大學招261人，缺234人。（記者顏宏駿攝）

    2021/08/31 14:40

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕110年度指考分發今天放榜，明道大學預計錄取261人，缺額達234人，缺額率達89.66%，面對指考高缺額的結果，明道大學表示，指考入學並非唯一的入學管道，今年除了指考，透過個人申請、繁星推甄進入明道大學就讀的新生仍有近400人，加上120名國際生，學校面對少子化的困境，該校仍努力推動校務。

    明道大學表示，明道屬於新設大學，對家長及考生而言，知名度不若老牌私校，早期學生來源主要透過獨立招生，而為了貫徹招生多元化的政策，3年前明道停止獨招，改採個人申請和繁星推甄以及考試分發，因此今年考試分發會有高缺額，是在學校預期之中。

    校方強調，考試分發只是大學部國內新生的入學管道之一，因應國內少子女化現況，明道大學10年前就已開始經營國外招生，雖然110年度受疫情衝擊，但仍有120位的境外新生，可彌補部分國內不足的生源。且中華文化傳播系的博士班、農業系進修學士班等都是100%的報到率。

    校方表示，學校務實面對國內生源不足現況，必須突破在地化侷限，開拓國際學生來源，例如以中科四期、近海風力發電、農業休閒觀光、媽祖文化…等在地基礎及優勢，發展該校特有的精通領域，值得一提是，中科四期目前已有多家廠商進駐，這些廠商都急需在地的基層幹部及員工，他們與廠商合作，培養業界需要的人才，明道足以作為在地產業發展的堅實後盾，為產業培育所需人才、銜接學生畢業出路。

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