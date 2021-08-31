雄女西洋劍高手錄取台大醫 罕病生苦學上中山政經

雄女劉芸安（右）是西洋劍高手，繁星錄取台大醫。罕病學生許采婷（中）靠著努力，考取中山政經系。雄女校長林香吟（左）與2人合照。（記者方志賢攝）

2021/08/31 16:24

〔記者方志賢／高雄報導〕大學指考今放榜，高雄女中今年國立大學錄取率達74%，79人考上台大，77人錄取成大。應屆畢業生劉芸安繁星錄取台大醫學系，她不僅課業成績優異，也是西洋劍高手，今年全中運拿下個人第5名。罹患先天性心臟病的許采婷，一旦昏倒心臟會停止，須靠CPR、AED搶救性命，全班為她搬到健康中心隔壁，今年她靠著努力，考取中山政經系。

劉芸安是雄女今年唯一考取台大醫的應屆畢業生，她繁星上台大醫外，申請入學也上長庚、高醫、北醫、陽明等醫科，但最後選擇台大醫。她出生醫生世家，父親是小港醫院骨科醫師、母親是眼科醫師，哥哥則是高醫醫學系學生，她小三學習游泳，後來經游泳教練推薦她去學西洋劍，從此愛上西洋劍運動。

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劉芸安能讀好書又有時間練劍，全靠超強的自律，懂得規劃時間，為了不讓手機分心，她下載一個種樹軟體，在種樹時間手機被鎖住，不能接電話，也無法用LINE，讓她能專心唸書。

劉芸安說，自己是西洋劍選手，了解運動傷害對運動員是永遠的痛，未來想當運動醫學醫師，幫助運動選手，自己也喜歡小孩，也想朝兒科醫師發展。

另一位畢業生許采婷，3歲時發現罹患先天性心臟病QT延長症候群，常有心律不整，有時候突然昏倒，心臟會停止，必須靠CPR、AED搶救性命，學校為了她，將教室搬到健康中心隔壁，以方便校護隨時搶救，雖然身體病弱，但仍靠著努力，順利考上中山大學政治經濟系。

許采婷一家5口，媽媽及小她2歲的弟弟也都罹患相同罕病，父母為照顧2姊弟辭去工作，全家經濟靠政府補助，她平時不能太勞累，情緒也不能太激動，雖然面對疾病，父母卻告訴她要樂觀、快樂成長，她未來上大學後，學校也協調高雄國際蘭馨交流協會贊助她學雜費。

高雄市國際蘭馨交流協會理事長馮貞芬（左） 允諾支助許采婷（中）的大學學雜費。（記者方志賢攝）

雄女畢業生劉芸安是西洋劍高手，今年繁星錄取台大醫學系。（雄女提供）

雄女畢業生劉芸安是西洋劍高手，今年繁星錄取台大醫學系。（雄女提供）

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