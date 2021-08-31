為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    指考放榜 中一中8成4上國立、10人上台大醫科、台大電機15人

    指考放榜，中一中8成4上國立，10人上台大醫科、台大電機15人。（記者蘇孟娟攝）

    指考放榜，中一中8成4上國立，10人上台大醫科、台大電機15人。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/31 15:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考放榜，台中一中盤點今年升學成績單，有766人錄取國立大學（含私立醫科），錄取台大117人中，10人上台大醫科，台大電機15人，校長林隆諺指出，今年電機或資工明顯成學生熱門升學選擇；台中女中則有494人錄取國立大學，89人上台大，台大醫科、台大電機各2人，台大法律6人。

    台中一中校長林隆諺指出，今年學生升學志向學擇愈趨多元，該校今年有766人錄取國立大學及私立醫科，佔應屆學生數83.89%，其中不少成績表現頂尖學生，未循傳統價值選醫科，選擇電機或資工人數明顯增加，117人錄取台大，除10人錄取台大醫科外，就有15人選台大電機，台大資工佔5人，或許受到台積電在全球獨佔鰲頭的技術吸引學生興趣，樂見學生多元發展。

    林隆諺指出，今年一中錄取台清交成政等學校人數達393人次，約佔43.04%，比去年成長，錄取醫科人次達59人次，表現均比去年進步；另有7人錄取國外大學。

    台中女中則有494人錄取國立大學及私立醫科，佔71.8%，有89人上台大，台大醫科、台大電機各2人，台大法律6人。

    台中女中校長洪幼齡指出，女中今年錄取台大人數比去年增16人，有210人錄取台清交成政，佔30%，表現均比去年進步。

    指考放榜，中女中今年也有逾7成學生錄取國立大學。（記者蘇孟娟攝）

    指考放榜，中女中今年也有逾7成學生錄取國立大學。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    指考放榜 補教分析！二類偏工作導向、一類仍選校
    2021/08/31 14:58

    指考放榜 補教分析！二類偏工作導向、一類仍選校
    預計錄取261人缺額234人 明道大學︰指考非唯一錄取管道
    2021/08/31 14:40

    預計錄取261人缺額234人 明道大學︰指考非唯一錄取管道

    昇恆昌週年慶打折打到心驚驚 9/1搶先開跑
    嘉中許軒豪感恩醫師治療二尖瓣脫垂 模擬考寫40多份拚上台大醫
    2021/08/31 13:36

    嘉中許軒豪感恩醫師治療二尖瓣脫垂 模擬考寫40多份拚上台大醫
    指考放榜 雄中10人考上台大醫學系
    2021/08/31 11:27

    指考放榜 雄中10人考上台大醫學系
    大學考試分發重考生錄取創新高 明年指考已不再
    2021/08/31 10:59

    大學考試分發重考生錄取創新高 明年指考已不再
    末代指考分發20校缺額2732名 外語學群缺額最多
    2021/08/31 10:40

    末代指考分發20校缺額2732名 外語學群缺額最多
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播