指考放榜，中一中8成4上國立，10人上台大醫科、台大電機15人。（記者蘇孟娟攝）

2021/08/31 15:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考放榜，台中一中盤點今年升學成績單，有766人錄取國立大學（含私立醫科），錄取台大117人中，10人上台大醫科，台大電機15人，校長林隆諺指出，今年電機或資工明顯成學生熱門升學選擇；台中女中則有494人錄取國立大學，89人上台大，台大醫科、台大電機各2人，台大法律6人。

台中一中校長林隆諺指出，今年學生升學志向學擇愈趨多元，該校今年有766人錄取國立大學及私立醫科，佔應屆學生數83.89%，其中不少成績表現頂尖學生，未循傳統價值選醫科，選擇電機或資工人數明顯增加，117人錄取台大，除10人錄取台大醫科外，就有15人選台大電機，台大資工佔5人，或許受到台積電在全球獨佔鰲頭的技術吸引學生興趣，樂見學生多元發展。

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林隆諺指出，今年一中錄取台清交成政等學校人數達393人次，約佔43.04%，比去年成長，錄取醫科人次達59人次，表現均比去年進步；另有7人錄取國外大學。

台中女中則有494人錄取國立大學及私立醫科，佔71.8%，有89人上台大，台大醫科、台大電機各2人，台大法律6人。

台中女中校長洪幼齡指出，女中今年錄取台大人數比去年增16人，有210人錄取台清交成政，佔30%，表現均比去年進步。

指考放榜，中女中今年也有逾7成學生錄取國立大學。（記者蘇孟娟攝）

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