竹縣鼓勵看書看電影 10月起24場「閱進校園」、明起百部影片免費看

新竹縣政府文化局圖書館引進的「視界電影院公播放映室」明天將正式開通。（記者黃美珠攝）

2021/08/31 15:23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府文化局吹送書香，除將從10月起，以3個月時間舉辦24場「閱進校園」的書香推廣活動，另還鼓吹大家看電影，利用新竹縣公共圖書館網站提供上百部國內外優質影片，讓所有熱愛「看故事」的鄉親，不管是到圖書館的「影城」欣賞，還是在家看電影都很便利。

縣府文化局長李安妤說，9月1日起圖書館引進的「視界電影院公播放映室」正式開通，將提供上百部國內、外影片給有申請新竹縣圖書館借書證的讀者免費欣賞。

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她說，該局近來不斷充實各類型電子資源，讓民眾宅在家上網就能閱讀電子書，現在還可以讓客廳變成電影院！因為他們的「視界電影院公播放映室」提供上百部國內外電影、紀錄片以及動畫，並以每個月至少新增2部以普遍級、保護級為主的電影跟鄉親同樂。民眾只需在新竹縣公共圖書館網站輸入讀者的帳號密碼，就可隨選隨看。

另外，為讓學生了解縣內各圖書館特色跟服務，該局延續去年就啟動的「閱進校園計畫」，今年結合行動書車將辦理15場「閱讀講座」，5場「書車進校園暨英文講座」以及4所學校的「新書共讀箱」活動。

活動預計從今天開始到9月15日開放學校線上報名，實際活動將從10月1日起，為期3個月，計畫把最新的好書帶進校園，鼓勵學童課餘熱愛閱讀。

新竹縣政府文化局即將展開的「閱進校園計畫」中，將結合行動書車辦理15場「閱讀講座」。（圖由縣府提供）

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