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    怕爆！長榮「長範輪」這次沒卡住 蘇伊士運河管理局開心獻花

    長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）比長賜輪還要再大一號。（圖取自蘇伊士運河管理局推特，本報合成）

    長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）比長賜輪還要再大一號。（圖取自蘇伊士運河管理局推特，本報合成）

    2021/08/29 18:27

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮大型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）今年3月「卡住」蘇伊士運河，引發全球注目。昨（28）日比「長賜輪」再大一號的長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）順利通過蘇伊士運河，蘇伊士運河管理局開心的在推特PO出多張照片介紹這位「巨無霸」客人，管理局人員還開心的獻花給船長。

    「長範輪」昨日通過蘇伊士運河，管理局也在推特PO出資訊，表示「長範輪」長達400公尺，寬61.5公尺，總重23.5萬噸，可載運2萬3992個標準貨櫃，管理局推特隨後又發推指出，當天59艘船不用等待就能通過運河，暗示「大排長榮」事件沒有再次上演。

    蘇伊士運河推特還附上管理局向楊船長獻花的照片，並表示，蘇伊士運河管理局局長拉比中將（Général RABIE）見證了世上最大的「長範輪」首次通過運河。

    長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）順利通過蘇伊士運河。（取自蘇伊士運河管理局推特）

    長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）順利通過蘇伊士運河。（取自蘇伊士運河管理局推特）

    蘇伊士運河推特還附上管理局向楊船長獻花的照片。（取自蘇伊士運河管理局推特）

    蘇伊士運河推特還附上管理局向楊船長獻花的照片。（取自蘇伊士運河管理局推特）

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