怕爆！長榮「長範輪」這次沒卡住 蘇伊士運河管理局開心獻花

長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）比長賜輪還要再大一號。（圖取自蘇伊士運河管理局推特，本報合成）

2021/08/29 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕長榮大型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）今年3月「卡住」蘇伊士運河，引發全球注目。昨（28）日比「長賜輪」再大一號的長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）順利通過蘇伊士運河，蘇伊士運河管理局開心的在推特PO出多張照片介紹這位「巨無霸」客人，管理局人員還開心的獻花給船長。

「長範輪」昨日通過蘇伊士運河，管理局也在推特PO出資訊，表示「長範輪」長達400公尺，寬61.5公尺，總重23.5萬噸，可載運2萬3992個標準貨櫃，管理局推特隨後又發推指出，當天59艘船不用等待就能通過運河，暗示「大排長榮」事件沒有再次上演。

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蘇伊士運河推特還附上管理局向楊船長獻花的照片，並表示，蘇伊士運河管理局局長拉比中將（Général RABIE）見證了世上最大的「長範輪」首次通過運河。

▪️ صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة، شهدت اليوم السبت، عبور السفينة GlOBAL MERCY أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا pic.twitter.com/W62TuT4fi2 — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority （@SuezAuthorityEG） August 28, 2021

長榮新船巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）順利通過蘇伊士運河。（取自蘇伊士運河管理局推特）

蘇伊士運河推特還附上管理局向楊船長獻花的照片。（取自蘇伊士運河管理局推特）

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