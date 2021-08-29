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    開學前出遊潮 溪頭防疫首見人車大爆滿

    日月潭水社商圈今日湧現車潮情形。（記者謝介裕攝）

    日月潭水社商圈今日湧現車潮情形。（記者謝介裕攝）

    2021/08/29 15:32

    〔記者謝介裕／南投報導〕今是國中小學生開學前的最後一個星期假日，南投縣各風景區都湧現人車潮，尤以溪頭最嚴重，從上午9時起對外唯一要道延溪公路車陣綿延數公里，也是疫情趨緩以來，單日遊客量最多的一次，惟台大實驗林管處仍嚴守防疫準則，將入園遊客承載量限制在4500人以下，加上警方站崗疏導，整個交通流量雖顯壅塞，但交通秩序還算良好。

    台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區，擁有豐富的山林生態，如今疫情持績緩和，加上天氣炎熱，一早即湧現入園人、車潮，其中，還不乏整個家族包遊覽車前來遊玩、避暑，個個臉上洋溢著走入步道、擁抱山林的喜悅及舒暢感。

    由於昨天南投星空季第2波「溪頭迎星派對」，也在溪頭自然教育園區熱鬧登場，部分民眾索性趁著孩子開學前，特地安排2天1夜的行程，也是今日溪頭遊客及車流量大爆滿的主因之一。

    不過，台大實驗林管處表示，為避免群聚風險，園區承載量限制在4500人以下，且依舊未提供導覽解說服務，未來也會視疫情發展作滾動式檢討，同時呼籲入園遊客一定要全程戴好口罩，保護自己也保護他人。

    南投縣警察局交通隊指出，警方預估今日可能出現開學前出遊潮時，便在台3線、台14線、台16線、台21線等通往溪頭、合歡山、日月潭等景點的觀光動線，佈置崗哨進行交通指揮、疏導，一整天下來，也無重大交通違規事故發生，顯示民眾遵守交通法規的觀念也愈來愈好，進而確保快樂出門、平安返家。

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    溪頭自然教育園區湧現車潮。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區湧現車潮。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區湧現車潮，警方在現場進行交通疏導。（記者謝介裕攝）

    溪頭自然教育園區湧現車潮，警方在現場進行交通疏導。（記者謝介裕攝）

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