第7輪AZ疫苗明起預約 台南市9.5萬人符合資格

第7輪AZ疫苗明天起開啟預約，台南市約有9.5萬人符合資格，呼籲民眾儘早完成疫苗預約及施打。（台南市政府提供）

2021/08/28 18:26

〔記者王姝琇／台南報導〕第7輪AZ疫苗預約接種明天（29日）起到31日中午12點開放登記，預定接種期程是9月3日到10日，台南已完成意願登記且符合此輪次資格約9.5萬人。今天下午疫苗預約平台也已重新開放意願登記，並新增BNT疫苗。衛生局提醒，符合第7輪AZ預約資格的民眾，若想等BNT得等到31日下午4點後才可加選。

截至27日為止，台南市共計完成疫苗接種78萬8255劑次，劑次涵蓋率為42.2％；共有64萬940人已施打疫苗，人口涵蓋率38.2％；第2劑涵蓋率4.0％。副市長趙卿惠說，台南市今日已是連續62天0本土確診，在防疫過程大家都非常辛苦，也能共體時艱做好防疫措施，接下來有很多活動會在遵守防疫計畫規範下陸續解封；仍呼籲市民朋友嚴守各項防疫措施，也鼓勵符合資格者儘早完成疫苗接種，大家可以有更多機會走出戶外參與活動。

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衛生局說明，第7期預約接種將提供7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過的29歲（含）以上，及滿18歲以上之第9類對象進行接種。此外，提醒符合第7期AZ疫苗預約資格對象若想「增加選擇BNT疫苗」，須於8月31日下午4點後才可加選；另外，已符合AZ疫苗第2劑接種的民眾，市府將另行開放接種。

此外，近日發現有網路販售新冠病毒檢驗試劑（居家快篩試劑），衛生局強調，病毒檢驗試劑為第3級醫療器材，於網路上販售已違反「醫療器材管理法」，提醒市民切勿購買檢測，除有效性及檢測結果正確性均無法確認外，還可能危害自身健康。也呼籲民眾不要上網販售，以免觸法。

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