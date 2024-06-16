白河地租狂飆蓮花農北漂 彰化竹塘蓮田成熱點

竹塘的蓮花田正盛開，美不勝收。（記者顏宏駿攝）

2024/06/16 11:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台南白河蓮花產業全國知名，一望無際的蓮花田，創造當地特色產業！但當地近年田租飆漲，有些農民開始「北漂」覓地種植，其中包括彰化縣竹塘鄉，竹塘蓮花田目前進入開花期，成為網友或當地民眾的私秘景點。

竹塘「伯立歐家園」預定地周邊有幾片蓮花田，目前正值蓮花盛開期，每到假日就吸引不少民眾前來拍照。由於竹塘過去並不產蓮花，很多民眾好奇為何這裡有多處蓮花田？

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一名蓮花農說，蓮花可以做成藕條、藕粉、蓮子等產品，經濟價值高，台灣在地生產，品質優良，整個蓮花的採收到加工，都需要仰賴人力，「只要願意做，不怕沒錢賺」，他們都有死忠的客戶，但最大的問題是，台南的土地近年漲到不像話，農地的租金也水漲船高，逼得蓮花農必須往外找地種蓮花。

他說，竹塘地質肥沃，水質清澈，加上許多農民用心做無毒栽培，環境條件適合蓮花生長。他只是零星栽種，主力都留在白河及嘉義民雄，他說，如果能留在白河，當然最好，因為蓮藕採栽有技術門檻，只有白河才能找到合適的人力，可是白河地租狂飆，在白河租1分地的錢，到竹塘可租到4分，他把省下的地租錢拿來雇工人，採收期每天包一部遊覽車從白河到竹塘，載3、40名工人，將採收的藕條運回白河工廠做清洗和加工。

他說，竹塘種出蓮藕品質跟白河一樣優，因為「蓮藕工人」是高技術又高勞力，非常「稀有」，她必須仰賴白河的人力資源，為了不耽誤白河的產期，竹塘蓮田的生長期跟白河錯開。

他強調，當年因為中國進口大量的蓮花相關農產品到台灣，白河的蓮花一度沒落，後來政府推展白河蓮花相關的觀光產業，讓當地蓮花產業起死回生，找到死中的客源，「我也想留在白河」，但白河的農地租地越來越貴，逼得他們不得往外尋找合遇的地點。

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