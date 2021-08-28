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    台南30多歲男打高端不適 二度進出醫院

    台南30多歲男子打高端疫苗二度進出醫院，市府說，接獲通報後持續掌握男子狀況，檢查後並無大礙。 （台南市政府提供）

    台南30多歲男子打高端疫苗二度進出醫院，市府說，接獲通報後持續掌握男子狀況，檢查後並無大礙。 （台南市政府提供）

    2021/08/28 17:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南24日出現首例高端疫苗不良反應個案，30多歲男子打疫苗後不適，由龍崎區衛生所協助叫救護車送台南市立醫院治療，經院方2次檢查確定無礙後，於26日出院，但昨晚又不適，自行到成大醫院急診，今天凌晨返家。衛生局說，檢查都沒問題，有持續派同仁電話關懷，掌握狀況。

    這名男子24日施打完高端疫苗後，出現胸悶、紅疹等症狀，但迄今副作用仍讓他相當困擾，這次二度進出醫院急診花了7個多小時，醫院檢查後請他先返家休養。

    衛局：台南僅此一例 檢查無礙已返家休養

    台南市衛生局說，第一時間已通報中央流行疫情指揮中心，會持續電話關懷。截至目前，台南市僅此一件疫苗不良反應通報；先前網友在網路上陳述因副作用到成大急診，不少人誤以為台南市又再出現另一起不良反應個案，衛生局特別做出說明。

    衛生局指出，市府接獲通報後一直都有掌握男子狀況，據了解，男子並無沒有慢性病史，日前送往市立醫院治療時曾為他做過2次檢查，報告顯示並無大概就讓他出院，後來又感到不舒服自行到成大就醫，衛生所人員都有持續電話關懷，會積極協助。

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