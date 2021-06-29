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    台64觀音山隧道事故多 新北提5改善方向

    台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，其中觀音山隧道事故多，在2017年至2020年中佔了60件。（資料照，新北市交通局提供）

    台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，其中觀音山隧道事故多，在2017年至2020年中佔了60件。（資料照，新北市交通局提供）

    2021/06/29 10:02

    ［記者何玉華／新北報導］新北市交通局指出，台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，其中中和-板橋、三重-五股及觀音山隧道都是易壅塞和肇事路段，建議權管機關針對加強觀音山隧道車道、車速、裝載管理、隧道照明及科技執法等行車安全改善措施，以及加速推動五股二出口車道重新配置、三重出口匝道轉向管制等短期改善方案，以提升道路安全及車流紓解效率。

    交通局長鍾鳴時表示，台64線服務功能包含貨運港區（八里-觀音山段）、郊區工業區（五股-三重段）及都會區（中和-板橋段），交通問題癥結在於平日上下午重現性壅塞、部分路段易肇事及全路段標誌系統辨識性不足；根據統計資料，台64線去年交通事故共695件，其中觀音山隧道自2017年至2020年中，共發生60件事故。

    交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，台64觀音山隧道西向入口為易肇事地點，肇因多為變換車道不當及掉落物，交通局將與公路總局、警察局針對觀音山隧道車道、車速、裝載管理、隧道照明及科技執法等行車安全課題協商，確認後由相關權責單位儘快完成改善方案，並加強稽查貨物裝載管理。

    另針對三重及五股二出口匝道壅塞問題，吳政諺表示，交通局與公路總局將確認改善方案內容後落實推動執行；至於中長期改善方案，建議全線指標分別以遠、中、近端不同距離設置標誌，提前指引告示用路人方向、地點，並透過AI智慧化自動偵測通報功能，加速公路事件管理處理效率；此外，建議公總針對板橋段西向等常態性供給不足路段納入改善計畫，讓台64線成為更安全、順暢及智慧化的公路。

    台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，其中觀音山隧道事故多，在2017年至2020年中佔了60件。（資料照，新北市交通局提供）

    台64線為新北市境內貫穿新店至八里的主要快速道路之一，其中觀音山隧道事故多，在2017年至2020年中佔了60件。（資料照，新北市交通局提供）

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