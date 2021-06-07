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    小牛超跑台64線自撞凹頭 駕駛落跑、女友人頂替被送辦

    藍寶堅尼撞車，駕駛吳男卻找人頂替。（記者徐聖倫翻攝）

    藍寶堅尼撞車，駕駛吳男卻找人頂替。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/06/07 10:46

    〔記者徐聖倫／新北報導〕1輛藍寶堅尼超跑今清晨4時許行經台64線，在板橋出口不慎自撞，32歲駕駛吳姓男子疑似心虛聯繫34歲徐姓女性友人到場頂替，自己則另開徐女的汽車逃離現場，甚至還與徐女聯手欺騙來電求證的警方，警方目前正積極聯繫吳男到案，徐女則依頂替罪送辦。

    吳男駕駛愛車Lamborghini Huracan Coupe V10行經台64線，在板橋匝道口時未注意路況自撞分隔島，車內安全氣囊全爆開，車頭嚴重凹陷，這時吳男第一時間不是報案，而是連絡徐女前來頂替。

    警方、消防趕抵時，見現場沒有駕駛，正覺得不對勁時，徐女這才匆匆步行走上64，還說自己因為撞車緊張，所以一時逃離。警方先是對徐女進行酒測，當然酒測值為0，電聯求證車主吳男，吳男也假裝鎮定表示車子確實他借給徐女使用。後續警方為求慎重仔細調閱相關監視器，果然發現徐女說謊，不斷逼問，徐女才承認頂替。

    偵訊時，徐女向警方供稱，沒有人教唆她來頂替，都是她自己自願的，對於吳男確切發生什麼事，為何要找人頂替，徐女則推稱不知。警方不排除駕駛有酒駕或毒駕欲避嫌可能，現正積極聯繫中，徐女則依頂替、偽造文書等罪嫌，遭警移送法辦。

    藍寶堅尼車頭嚴重凹陷，車內安全氣囊全爆開，撞擊力可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    藍寶堅尼車頭嚴重凹陷，車內安全氣囊全爆開，撞擊力可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下徐女駕車來頂替現場的駕駛吳男。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下徐女駕車來頂替現場的駕駛吳男。（記者徐聖倫翻攝）

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