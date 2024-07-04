嘉市鐵路高架挖到13具史前骨骸 「俯身葬」揭族群文化

台斗坑疑似遺址發現「俯身葬」墓葬文化。（嘉義市文化局提供）

2024/07/04 12:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化計畫，2021年在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊挖掘調查初步成果，開挖發現13具人骨遺骸，其中5具出土，正由史前文化博物館南科考古館研究；研究發現，骨骸不是「仰伸直肢葬」，而是「俯身葬」，人類學博士顏廷伃說，「俯身葬」意義難從考古資料證實，但透過墓葬形式，可增進對史前族群文化的了解。

顏廷伃說，現代普遍常見仰伸直肢葬，然而從其他縣市如早期台南地區大湖文化的烏山頭期，以及更晚期金屬器時代的台中地區番仔園文化清水中社遺址，都出土不少俯身葬，不過台斗坑遺址骨骸除了1具是南北向，其餘為東西向，與台南的俯身直肢葬為南北向有些微差異，清水中社遺址則不少為東西向俯身直肢葬。

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顏廷伃表示，俯身葬這類看似不正常墓葬形式，民間流傳不少口傳資料，電影《紅衣小女孩2》設計俯身葬復活橋段，但台灣原住民並沒有這種口傳；還有對於俯身葬大多為奴隸等推論，實際上並未能從考古資料證實，且歐洲地區基督教墓園的俯身葬，被認為可能表達謙遜意味，由於古人已死，墓葬形式的意義很難從考古資料證實。

顏廷伃說，史前人類墓葬大多受文化制約、政治與宗教影響，因此台斗坑遺址的俯身葬，可了解為該區域的一種特殊族群文化。

嘉義市文化局表示，史前文化博物館南科考古館協助研究調查皆已完成。研究指出，5具骨骸中，1具為35歲男性、1具為疑似成年男性、1具為20多歲女性、1具為疑似成年女性、最後1具為20多歲但無法判定性別。遺址年代距今大約是2500至2700年前。

市文化局說，南科考古館兩期研究成果也指出，從2具人骨脛骨末端有蹲距面的存在，可推論台斗坑史前人可能有蹲下來相關活動；有1具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下的痕跡，是一特殊案例。

市文化局表示，目前涉及台斗坑疑似遺址區域除了鐵路高架化橋墩基礎位置，橋墩旁排水溝也相當接近，去年底經文資審議，排水溝施作區域也需考古挖掘，預估2025年12月完成，研究成果報告最快2026年出爐。

考古團隊發現台斗坑疑似遺址骨骸。（嘉義市文化局提供）

嘉義市鐵路高架化發現台斗坑文化遺址，挖掘出土5具人骨遺骸。（嘉義市文化局提供）

研究團隊分析調查出土骨骸。（嘉義市文化局提供）

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