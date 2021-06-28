詹長權建議擴大篩檢 屏縣府：作為相符，楓港PCR陰者即刻打疫苖

枋山兩村全面施打疫苗。（資料照）

2021/06/28 13:03

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東祖孫從祕魯返台確診感染Delta變異株，鄰居更爆出多位確診屬Delta變異株的本土群聚感染；台大公衛學院前院長、現任教授詹長權昨天在臉書PO文，點出台灣枋山和澳洲雪梨因應印度變異株（Delta）的比較，建議屏東縣政府要考慮範圍更大的篩檢，屏東縣政府今天中午則回應，目前善餘（楓港）、加祿堂及今天啟用的枋寮篩檢站量能，就包括附近的鄉鎮，也謝謝詹教授的建議。

詹長權提到，澳洲當局在發現Delta變異株後，2天之內便從局部封城擴大到區域封城，雖然在24小時內做了4萬多個PCR檢測，找出29人確診，但還是追不上病毒的傳播速度，因此決定讓大雪梨區封城兩週，影響大約500萬人。

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他認為，台灣面對屏東縣枋山鄉的疫情，採取強化三級管制、擴大篩檢、施打疫苗3大措施，但對照澳洲目前正在執行的作法，屏東縣政府應該也要考量進行範圍更大的篩檢，除了枋山鄉以外，鄰近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉也要納入篩檢範圍；另外在人員流動管制方面，也要開始規劃更大範圍、更長時間的管制方法，任何可能性都不能排除。

對此，屏東縣政府衛生局副局長張秀君指出，本起聚群6月22日晚間獲報後，就已徹夜疫調，擴大匡列即時採檢，現有的善餘、加祿村及枋寮，服務範圍包括枋山鄉、枋寮鄉及獅子和春日鄉等生活圈及在地工作人員，至今中午約採檢2000人，PCR全為陰性，昨天起已針對善餘、楓港兩村PCR陰性的居民施打疫苖，已有500人接種，非常感謝詹教授的建言，而這也與縣府採行措施相符。

不過，對於是否在往南深入恆春半島的車城甚至恆春，也引來熱議，有人說，善餘、楓港一往南，就是只有一條省道，但省道周邊居民基本上屬於獅子鄉居民，也包括在篩檢範圍。但也有人表示，楓港往南到恆春及往北到枋寮的消費採買都不少，這也無法完全排除他們就不會因為人流移動而出現可能的風險，謹慎一點也沒什麼不好。

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