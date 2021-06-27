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    雪梨封城抗Delta變種病毒株 詹長權：屏東應考慮更大規模篩檢

    台大公衛學院教授詹長權分析，武漢肺炎疫情下，澳洲雪梨與台灣屏東同時間碰上印度變種株（Delta）流行，雪梨兩天內果斷大規模封城兩周，建議屏東也要擴大篩檢範圍，並長遠思考人流管制措施。（圖取自詹長權臉書）

    台大公衛學院教授詹長權分析，武漢肺炎疫情下，澳洲雪梨與台灣屏東同時間碰上印度變種株（Delta）流行，雪梨兩天內果斷大規模封城兩周，建議屏東也要擴大篩檢範圍，並長遠思考人流管制措施。（圖取自詹長權臉書）

    2021/06/27 19:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎病毒演化出變異體，近期全球遭受印度變異株（Delta）流行肆虐，澳洲雪梨與台灣屏東幾乎同時間爆發流行，學者分析雪梨當局兩天內從局部封城到大規模封城決策，建議屏東考慮更大規模篩檢，從枋山鄉擴及鄰近的枋寮、獅子、車城等鄉鎮，人流管制也需長遠思考，另提醒留意Delta病毒的首要症狀是頭痛。

    台灣大學公衛學院教授詹長權指出，台灣屏東的枋山鄉與澳洲大雪梨區幾乎同一時間爆發印度變異株Delta病毒的武肺流行，而雪梨當局兩天內就從局部封城快速決策要大區域封城，影響五百萬人，主因是Delta病毒具備高度傳染性，當地政府雖廿四小時做四萬多例PCR檢測找出廿九個確診，但仍恐追不上Delta的傳播速度，因而決定大雪梨區封城二週。

    台灣方面，詹長權認為，從廿三日白牌車司機追蹤到秘魯返國確診個案，廿五日證實是Delta病毒，中央流行疫情指揮中心發出五項因應，而屏東縣則是強化是發鄉村的三級警戒並不封村，但詹提醒，症狀說明可能不完整，因Delta與去年武漢株很不一樣，英國研究確診者的首要症狀是頭痛，其次是喉嚨痛、流鼻涕和發燒，應留意。

    詹長權也建議，對照澳洲正在執行的大規模篩檢和封城防疫作法，屏東縣要考慮範圍更大的篩檢，除了枋山鄉之外，臨近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉也要納入篩檢範圍的考慮，而在人員流動管制的思考方面，更大範圍、更長時間的管制作法也要開始規劃，任何可能性都不能排除。

    詹長權還說，此次「屏東計程車司機」傳播鏈，想起去年彰化「白牌計程車司機」傳播鏈，當時彰化縣衛生局長葉彥伯判斷正確、決策果斷，快速阻斷社區傳播，建議面對新疫情的非常時期，政府應有非常手段的準備，快速執行的決心，防疫有效的事越快、越全面徹底，疫情就越能被控制。

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