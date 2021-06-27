為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    柯文哲回頭找王必勝！林靜儀曝雙北確診圖嘆：初四了阿北

    北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日在議會指出，北農事件「我們自己處理就可以」，26日卻臨時召開記者會宣布，尋求中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢。（台北市政府提供）

    北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日在議會指出，北農事件「我們自己處理就可以」，26日卻臨時召開記者會宣布，尋求中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢。（台北市政府提供）

    2021/06/27 06:09

    首次上稿 06/26 23:40
    更新時間 06/27 06:09

    〔即時新聞／綜合報導〕北農爆發武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）群聚感染，台北市長柯文哲26日態度轉變，尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢；醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」，感嘆：「初四了，阿北」。

    北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日在議會指出，北農事件「我們自己處理就可以」，26日卻臨時召開記者會宣布，會準備1萬劑疫苗到批發市場施打，下週一到四打完、全部造冊，也會放寬承銷人底下工作人員施打，還要尋求中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢。

    醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」，圖上新北市每日確診案例，在6月17日是台北2倍以上，但北農群聚爆發後，新北每日新增確診數扣除北農群聚相關案例，雙北的確診人數已經相同，林靜儀感嘆，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」，「初四了，阿北」。

    許多網友痛批柯文哲「真為台灣好，當初何必鐵齒呢？」也有網友留言提到「當初不承認自己防疫能力不足，又不肯放手讓中央接管，而現在卻要找中央王必勝來幫忙」、「柯無能、甩鍋中央」、「這種類型的人，只有危及到自己政治生涯與未來的時候才會真正地進行自救」、「現在發現蓋不住了，才要找中央，浪費那麼多天的時間是在哈囉！？」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」感嘆，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」。（圖取自林靜儀臉書）

    醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」感嘆，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」。（圖取自林靜儀臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲下令下週一到四批發市場打1萬劑疫苗 大規模PCR
    2021/06/26 16:52

    柯文哲下令下週一到四批發市場打1萬劑疫苗 大規模PCR
    2例Delta變異株病例...屏東枋山啟動防疫徹底迅速 林靜儀：首都做不到
    2021/06/26 16:36

    2例Delta變異株病例...屏東枋山啟動防疫徹底迅速 林靜儀：首都做不到

    5字頭公園宅 榮星花園生活圈高CP值
    「支持過柯文哲」道歉大會！大量網友灌爆臉書直呼「我錯了」
    2021/06/24 21:46

    「支持過柯文哲」道歉大會！大量網友灌爆臉書直呼「我錯了」
    北農爆群聚感染 林靜儀轟：台北市衛生局疫調不實會害慘全台灣
    2021/06/21 22:57

    北農爆群聚感染 林靜儀轟：台北市衛生局疫調不實會害慘全台灣

    兼顧領息雙收益策略
    簡訊通知長者打疫苗 醫師嗆柯文哲：偷別人辛勞好棒棒
    2021/06/14 23:42

    簡訊通知長者打疫苗 醫師嗆柯文哲：偷別人辛勞好棒棒
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 00:41

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 00:11

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 00:43

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/26 18:19

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播