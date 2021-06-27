柯文哲回頭找王必勝！林靜儀曝雙北確診圖嘆：初四了阿北

北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日在議會指出，北農事件「我們自己處理就可以」，26日卻臨時召開記者會宣布，尋求中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢。（台北市政府提供）

2021/06/27 06:09

首次上稿 06/26 23:40

更新時間 06/27 06:09

〔即時新聞／綜合報導〕北農爆發武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）群聚感染，台北市長柯文哲26日態度轉變，尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢；醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」，感嘆：「初四了，阿北」。

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北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲21日在議會指出，北農事件「我們自己處理就可以」，26日卻臨時召開記者會宣布，會準備1萬劑疫苗到批發市場施打，下週一到四打完、全部造冊，也會放寬承銷人底下工作人員施打，還要尋求中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助PCR篩檢。

醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」，圖上新北市每日確診案例，在6月17日是台北2倍以上，但北農群聚爆發後，新北每日新增確診數扣除北農群聚相關案例，雙北的確診人數已經相同，林靜儀感嘆，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」，「初四了，阿北」。

許多網友痛批柯文哲「真為台灣好，當初何必鐵齒呢？」也有網友留言提到「當初不承認自己防疫能力不足，又不肯放手讓中央接管，而現在卻要找中央王必勝來幫忙」、「柯無能、甩鍋中央」、「這種類型的人，只有危及到自己政治生涯與未來的時候才會真正地進行自救」、「現在發現蓋不住了，才要找中央，浪費那麼多天的時間是在哈囉！？」。

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醫師林靜儀在臉書貼出「近10日雙北確診人數圖」感嘆，「難怪台北市柯市長在拒絕中央派員之後第6天，公開表示『找王必勝協助大規模PCR』」。（圖取自林靜儀臉書）

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