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    首頁　>　生活

    連鎖檳榔攤求乞逾3萬台斤大龜王 問神竟擲出立筊

    有檳榔攤負責人到東石先天宮向神明詢問是否適合求乞大龜王，竟擲出立筊。（記者林宜樟攝）

    有檳榔攤負責人到東石先天宮向神明詢問是否適合求乞大龜王，竟擲出立筊。（記者林宜樟攝）

    2021/02/25 21:53

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是元宵節，嘉義東石先天宮將舉辦系列熱鬧的慶元宵活動，其中農曆1月17日（國曆2月28日）晚上7點登場的「求乞大龜王」是重頭戲；先天宮大龜王是嘉義地區最重，今年大龜王重達30168台斤，首度破3萬台斤，若求大龜王，隔年還願需耗資超過100萬元，再做更重的大龜王還願，昨晚有意求大龜王的信徒前來先天宮，求神詢問是否適合登記求大龜王，結果竟擲出「立筊」，引發地方話題。

    還願者加碼至30168台斤 創新紀錄

    東石先天宮是當地信仰中心，明天元宵節晚上7點有特殊的民俗「觀四腳神」及攻炮城等活動；而歷史悠久的求大龜王，去年得主為台中日昇烘焙食品負責人林建和，他今年還願，一舉加碼添重1720台斤，將大龜王重量加碼至30168台斤，首次超過3萬台斤，創下新紀錄。

    由於製作一隻大龜王超過100萬元，求乞大龜王已非一般民眾可負擔，近年來大多是公司、企業負責人登記，廟方表示，今年已有2人登記，希望能求得大龜王保佑事業順利，健康平安，而二龜王到五龜王則有10多人登記；知名臉書社團「東石之美」與木雕師高基培合捐木雕龍龜，造型漂亮，雕工精緻，已有7、80人登記求乞，最為熱門。

    先天宮總幹事蔡順杰說，知名連鎖檳榔攤負責人有意求乞大龜王，先到先天宮請示神明，是否適合求乞大龜王，擲筊竟擲出「立筊」；一般民俗信眾擲筊問事，神明應允是出現聖筊，然而這次則出現少見的立筊，是代表什麼意義，蔡順杰不妄下定論，認為是否要求乞大龜王，仍須擲筊者自行決定，相信神明自有安排，他也認為，想要求大龜王直接登記求乞就可，有緣自然能求得。

    有檳榔攤負責人到東石先天宮向神明詢問是否適合求乞大龜王，竟擲出立筊。（記者林宜樟攝）

    有檳榔攤負責人到東石先天宮向神明詢問是否適合求乞大龜王，竟擲出立筊。（記者林宜樟攝）

    先天宮重達30168台斤的大龜王。（記者林宜樟攝）

    先天宮重達30168台斤的大龜王。（記者林宜樟攝）

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