客怨無菜單料理「4人7000元」踩雷 主廚曝套餐內容反擊

有網友和朋友共4人前往一間「無菜單料理」餐廳用餐，4個人的餐費總共約7000元，沒想到菜色讓她頗有微詞，發文抱怨「踩到大雷」。（圖擷取自臉書「爆怨公社」）

2020/12/27 00:06

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4人花7千吃「無菜單料理」耶誕大餐！ 菜色曝光網傻眼

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名女網友近日和朋友前往一間「無菜單料理」餐廳享用耶誕大餐，4人點了1000元的酒加餐費約7000元，但她對餐點頗有微詞，因此在臉書「爆怨公社」抱怨，直呼「從沒踩過這麼大的雷！」對此，餐廳主廚出面反擊在臉書公開菜單內容，還稱對方「外帶了好幾瓶酒」，更霸氣地說「負評就負評，雙方不適合而已」。

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這名女網友25日在「爆怨公社」PO出多張照片表示，她和朋友共4人24日前往高雄一間「無菜單料理」餐廳用餐，4個人點了4000元的餐點，加上開了一支1000元的酒，服務生在用餐過程中推銷的酒也有捧場購買，最後4人結帳的金額約7000元。

原PO接著抱怨，直到餐點上桌後他們才發現，竟然只來了4道菜（共食）、4碗濃湯、1份點心和4份甜點，並稱甜點有3人不喜歡，最後給同一個人吃了，還透露2名男性友人吃不飽，無奈直呼「毀了我最喜歡的聖誕節我真的非常不開心，列入黑名單，希望不要再有下一個人像我一樣踩到這個大雷」。

對此，餐廳主廚在臉書粉專發文回應，「收到我自從接任主廚以來第一個負評」，他也公開該名女網友一行人當天的菜單，如以本產黑羽土雞、本產杜洛克梅花豬排和義大利菲可臘腸等食材製作的料理，還列出內用的酒單、飲料，以及外帶1瓶梅酒和1瓶限量啤酒，4個人的餐費總共是6930元。

「我很肯定當下有請外場詢問是否吃飽，也沒聽到對方對於餐點有任何意見，就協助刷卡結帳了。」餐廳主廚指出，其實客人吃完對於餐點有任何問題或建議，餐廳都很希望可以現場反應、現場立刻幫忙處理，「如果當下沒有問題，回家才給負評，我們也是無能為力」。

餐廳主廚強調，他也有提供相對應的勞力跟服務，不可能因此免單，他更霸氣地說，「只能說負評就負評，雙方不適合而已」。

針對餐廳主廚的回應，女網友更新文章回應，「不知道自我檢討的餐廳老闆真的好瞎～遇到事情只會覺得別人都是奧客，到底是有多膨脹？我也一直強調，東西沒有不好吃，酒也很好，我在乎的也不是價格，而是認為你如果做不出高單價餐點，就應該要事先解釋說明，而不是欺騙消費者」。

女網友強調，「我從頭到尾都沒有生氣，是失望、超失望，直到看到老闆回覆的那種態度，才越想越生氣～到底在跩什麼？想紅是嗎？」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

餐廳主廚出面反擊，在臉書粉專公開女網友一行人的菜單內容。（圖擷取自餐廳粉專）

餐廳主廚強調，他也有提供相對應的勞力跟服務，不可能因此免單，他更霸氣地說，「只能說負評就負評，雙方不適合而已」。（圖擷取自餐廳粉專）

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