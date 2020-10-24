台中舊城風華再現！和服美女與武士 鈴蘭通散步納涼

身穿和服的美女踩街，相當吸睛。（記者張瑞楨攝）

2020/10/24 19:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕到中區鈴蘭通落落蹙！中城再生文化協會今天於台中市舊火車站、中山路、第二市場舉辦踩街遊行等「鈴蘭通散步納涼會」，今天下午2點，兩支隊伍分別從舊火車站、第二市場啟程遊街，現場交織濃郁日本風情的和服美女，或浮誇打扮的武士，充滿宛如後現代的拼湊風格，在曼妙優雅的舞踊時達到最高潮，試圖再現中市舊城區車水馬龍、商業與人文鼎盛的昔日風華。

散步納涼會明天下午1點起在同場地還有一場，為期兩天的活動有五項主題，遊街與市集之外，還有大墩鈴蘭通啤酒節與上百家店家串連，以及於舊火車站內展至下月22日的余如季老照片展覽，協會秘書長陳冬梅說，今年是第二屆，活動由在地居民、民間團體與店家合作，目的是提振經濟，讓中區成為台中市無可取代的品牌。

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活動今天下午1點開幕，當地居民主導的隊伍穿著日式服裝，下午2點從舊火車站啟程，打著鼓抵達第二市場，由西川淑敏日本舞踊知家的舞踊表演，掀起最高潮；另一支由年輕人擔綱的角色扮演隊伍，從第二市場啟程，他們裝扮多樣又浮誇，包括歐洲武士、古代兵卒、羅馬兵團，最有趣的是「台灣甲冑武士隊」，穿著沉重盔甲，舉旗擊鼓吹海螺邁步向前，過足了戲癮。

陳冬梅說，現在的中區中山路，在日治大正時期稱為新盛橋通，沿途豎立鈴蘭造型路燈，而有「鈴蘭通」別稱，是當時台中最繁華的道路，舊火車站行人出口就設於路的對面，第二市場正門也設於這條路上，新盛橋就位於現在宮原眼科前方，曾是東南亞第一座水泥鑄造橋，這條路見證台中百餘年的滄桑與演變。

以居民為主的「舞支鼓」隊伍，擊鼓踩街的氣勢驚人。（記者張瑞楨攝）

身穿和服的美女踩街，相當吸睛。（記者張瑞楨攝）

武士吹海螺前進，後方則是羅馬士兵裝扮的隊伍。（記者張瑞楨攝）

居民身穿和服，手持昔日鈴蘭通路燈造型的燈籠遊街。（記者張瑞楨攝）

踩街盛會在優雅的舞踊演出中，達到最高潮。（記者張瑞楨攝）

以居民為主的「舞支鼓」隊伍，擊鼓踩街的氣勢驚人。（記者張瑞楨攝）

居民的演出為踩街盛會揭起高潮。（記者張瑞楨攝）

踩街盛會在優雅的舞踊演出中，達到最高潮。（記者張瑞楨攝）

各種武士的裝扮，顯得頗浮誇。（記者張瑞楨攝）

這群古代的阿兵哥，裝扮得很可愛，絲毫沒有殺氣。（記者張瑞楨攝）

這群角色扮演者，過足了戲癮。（記者張瑞楨攝）

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