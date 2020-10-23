台科大校長遴選顏家銓、鄭正元出線 學生邀座談發問

台灣科技大學舉辦校長遴選，目前由機械系終身特聘教授顏家銓與同系教授鄭正元2人出線，台科大學生會今發公開信，邀請2名候選人在最終投票前，參與學生座談會交流，在「校長，我想問」活動中，讓學生理解下任校長的未來治校理念。（圖擷取自台科大學生會臉書）

2020/10/23 18:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學舉辦校長遴選，目前由機械系終身特聘教授顏家銓與同系教授鄭正元2人出線，台科大學生會今發公開信，邀請2名候選人在最終投票前，參與學生座談會交流，在「校長，我想問」活動中，讓學生理解下任校長的未來治校理念。

台科大現任校長廖慶榮預計明年1月底卸任，新任校長遴選程序日前啟動，雖一度發生有台大教授李篤中陷入中國長江學者爭議而退出遴選程序，最後進入候選人名單的皆為台科大教授，遴選委員會並在21日公布教師行使同意權開票結果，有2人出線，皆是台科大機械系的教授：鄭正元與顏家銓，2人預計可參加最終的遴選投票。

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台科大學生會則在今發布公開信，邀請鄭正元、顏家銓2人參加學生舉辦的「校長，我想問！」座談會，期盼透過座談會，讓學生理解候選人的理念，也對校長遴選產生參與及認同感，並從中了解大學自治的重要性等。

台科大學生會預計，29日晚間舉辦該座談，流程包含校長職權及遴選過程的解釋，開放2名校長候選人發表治校理念，也將安排時間讓候選人回答學生的提問等，強調純提供意見交流，謝絕拉抬聲勢與拜票行為等。

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