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    日月潭湖光山色為舞台 舞躍水沙連25日登場

    南投「薪傳舞蹈團」25日將在日月潭向山遊客中心演出。（南投縣文化局提供）

    南投「薪傳舞蹈團」25日將在日月潭向山遊客中心演出。（南投縣文化局提供）

    2020/10/23 12:07

    ［記者張協昇／南投報導］座落於南投日月潭水社碼頭，面向湖畔、背靠群山的日月潭向山遊客中心，本週日（25日）將有一場精彩的「舞躍水沙連」戶外舞蹈饗宴。由南投在地的優秀舞蹈團隊「薪傳舞蹈團」擔綱演出，將帶領民眾沈浸在湖光山色的大自然舞台中，欣賞優美漫妙的舞蹈演出，體驗與室內舞蹈表演截然不同的感官享受。

    適逢日月潭花火節，潭區每逢週六、日陸續舉辦一連串系列活動，南投縣文化局規劃的2020年藝起同樂巡迴演出—魚池鄉場「薪傳舞蹈團-舞躍水沙連」表演，25日下午2點也將在日月潭向山遊客中心登場。

    南投縣文化局指出，「薪傳舞蹈團」此次以向山遊客中心作為表演場域，將演出「水沙連之歌選粹-船歌（日月潭）、小小蝴蝶飛呀飛（蝴蝶王國美稱）、將進酒、STARRY NIGHTS選粹（合歡山暗空公園）、熱舞青春、翠音藍鵲（臺灣特有種藍鵲）、獅子尬尢啊（台灣民俗活動）、踏雪尋梅（南投縣花梅花）、街頭熱舞…」等多支與台灣在地代表性文化、生態連結的舞碼，除將舞蹈表演融入大自然環境，也讓觀眾能感受到舞蹈與在地生態文化的共融。

    文化局指出，「薪傳舞蹈團」為南投縣埔里在地的舞蹈團隊，由團長林幸弘老師創辦，以培育優秀新生代舞者，推廣舞蹈藝術為宗旨。

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