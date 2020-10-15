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    日月潭4場花火秀10/17開跑 首場閻奕格、卓義峯帶頭熱唱

    日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華，首場花火活動將於十月十七日在水社中興停車場登場。（日管處提供）

    日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華，首場花火活動將於十月十七日在水社中興停車場登場。（日管處提供）

    2020/10/15 19:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華，首場花火施放活動於本週六（17日）在水社中興停車場登場，由歌手閻奕格、卓義峯帶頭熱唱，今年將有4場花火秀，比去年還多1場，配合防疫，遊客一律戴口罩、量體溫，實名制入場，今年也會有接駁車從向山、伊達邵開往會場，民眾可多加利用。

    日月潭風景區管理處表示，今年4場花火活動，包括本週六在向山的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，邀請閻奕格、卓義峯等實力派歌手，以及男高音王典，結合「樂興之時」管絃樂團，讓遊客感受交響音樂魅力。

    11月7日起接連3場煙火，分別是伊達邵的「星夜響宴花火音樂會」，有充滿原民特色的親愛愛樂、雲火INFERNO火舞團，以及虹谷樂團，14日在向山是「NTSO台灣管樂團花火音樂會」，有國立台灣交響樂團的悠揚管樂演出，21日則是「鼓火交鋒映明潭」，由十鼓擊樂團帶來震撼打擊表演。

    其他活動還有10月25日「日月潭環湖馬拉松」，10月31日、11月1日「Come!BikeDay自行車嘉年華」，其中包括「30K環潭挑戰遊」、「10K單車逍遙遊」、「兒童滑步車趣味賽」，並配合脊梁山脈旅遊年，新增「99.8K日月潭塔塔加阿里山挑戰賽」路線，此外，11月7、8日還有「日月潭紅茶文化季」，多樣化的系列活動，讓各年齡、族群遊客都能參與。

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