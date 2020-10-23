屏東又多了好玩公園！勝利動物溜滑梯公園今天起開放

屏東勝利動物溜滑梯公園今天開放，小朋友好開心。（記者羅欣貞攝）

2020/10/23 10:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕快來玩！繼縣民公園、永大公園及和平公園等共融公園後，全屏東縣第一個以「動物造型、滑梯效能」為主題，設計出兼顧孩童發展與美感的屏東勝利動物溜滑梯公園，今天（23日）正式對外開放。萌樣吸睛的10座動物造型遊戲場域不僅能讓小朋友盡情放電，也可望帶動附近勝利星村的文青路線，為屏東親子旅遊路線再添一絕佳選擇。

為提供孩童在玩樂中有正向的官能刺激，屏東縣政府耗資2500萬元經費，以屏東市中山路與蘭州街口現有約5800平方公尺的公園綠帶空間，設計出色彩繽紛的動物FUN城市遊具，透過創意可愛的動物造型置入孩童喜愛的溜滑梯設施，營造出獨特的溜滑梯遊憩天堂。

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屏東勝利動物溜滑梯公園分為森林探險區（由毛毛蟲、伯勞鳥、大象等組成）、徜徉海洋的鯨魚區、貓狗大戰區、踞高的恐龍區、幼兒區（章魚及鱷魚）等五區及以可愛瓢蟲為主題的廁所，整體建置出分齡分層且豐富多樣性的10座動物造型遊戲場域，貓狗大戰區附設攀爬網及恐龍區附設攀岩塊等設施，非常適合5 ~12歲兒童藉由攀爬鍛鍊孩童的平衡感、手眼協調及感覺統合等能力，場域內遊具皆通過SGS兒童遊戲場安全檢驗合格。

屏東縣長潘孟安表示，屏東勝利動物溜滑梯公園是以兒童視角來規畫出各種吸睛的動物造型，並結合溜滑梯元素，打造出獨一無二的兒童樂園新天地。縣府針對園區內動線步道及排水系統均做全盤改善，也在安全考量下增加夜間照明及監視系統，今（23）日起對外開放，歡迎民眾扶老攜幼一同來體驗這全新盎然的特色遊憩場域。

大象溜滑梯好玩。（記者羅欣貞攝）

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