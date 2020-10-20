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    今晚起北台灣嚴防豪雨！週五轉乾冷 全台低溫下探18度

    今晚起到週五清晨受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島容易下雨。（資料照）

    今晚起到週五清晨受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島容易下雨。（資料照）

    2020/10/20 18:20

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕沙德爾颱風今生成，中央氣象局表示，颱風明後兩天進入南海，水氣增多，並與東北風產生共伴效應，對台灣影響最明顯，北台灣、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有局部短暫陣雨，其中基隆、北海岸、宜花地區及大台北山區都要留意局部大雨或豪雨來襲。

    氣象局觀測，沙德爾颱風正位於恆春南南東方700多公里海面上，以每小時24公里的速度朝西北西移動，今晚穿越呂宋島後，明天清晨將進入南海，明後兩天受颱風及東北風的共伴效應影響，台灣附近水氣增加，週五可能會增強為中度颱風，不過那時離台灣已遠，影響有限。

    氣象局預估，今晚起到週五清晨受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨可能達到大雨或豪雨等級，中南部雲量增多，山區有機會降雨

    週五白天起水氣減少，北部、東半部仍有局部短暫雨，但雨勢相對減緩；預報員陳建安表示，此時水氣轉乾、東北風增強，強度接近東北季風，各地轉為乾冷，週五到下週日台北低溫約20度，北部沿海空曠地區低溫可能只有18度。

    週六到下週二清晨中南部低溫下探21到23度，日夜溫差可達10度左右；預計下週一起各地氣溫可望回升。

    氣象局表示，週六到下週二各地降雨趨緩，僅剩東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

    輕颱沙德爾今生成，中央氣象局表示，颱風明後兩天進入南海，並與東北風產生共伴效應，基隆、北海岸、宜花地區及大台北山區都要留意局部大雨或豪雨來襲。（記者蕭玗欣翻攝）

    輕颱沙德爾今生成，中央氣象局表示，颱風明後兩天進入南海，並與東北風產生共伴效應，基隆、北海岸、宜花地區及大台北山區都要留意局部大雨或豪雨來襲。（記者蕭玗欣翻攝）

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