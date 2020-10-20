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    「沙德爾」颱風明晨進入南海 專家揭「共伴效應」時程

    第17號颱風「沙德爾」即將登陸菲律賓呂宋島，儘管不會直接影響台灣，但其外圍環流與東北風配合，將有「共伴效應」出現。（圖擷自中央氣象局）

    第17號颱風「沙德爾」即將登陸菲律賓呂宋島，儘管不會直接影響台灣，但其外圍環流與東北風配合，將有「共伴效應」出現。（圖擷自中央氣象局）

    2020/10/20 16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel，米克羅尼西亞提供，戰士之意）上午生成，即將登陸菲律賓呂宋島，儘管不會直接影響台灣，但其外圍環流與東北風配合，將有「共伴效應」出現，北部、東半部會有明顯雨勢。

    據中央氣象局最新觀測指出，輕度颱風沙德爾今（20日）下午的中心位置在北緯15.8度，東經123.1度，即呂宋島東方近海，以每小時29公里速度，向西北西進行，今晚將穿越呂宋島進入南海，未來以持續偏西的方向直撲越南。

    菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在上午升格為今年第17號颱風沙德爾，預估路徑仍將如預期通過菲律賓進入南海，繼續往海南島方向靠近，對台灣沒有直接威脅，但是外圍環流配合北方鋒面通過，將在台灣附近出現「共伴效應」現象，對台灣天氣仍有較大的影響。

    天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書指出，儘管沙德爾不會直接影響台灣，但明（21日）颱風進入南海後，外圍水氣北上，明白天開始在北部、東半部降雨逐漸增多，尤其是在東北角、宜蘭、花蓮等地，要留意較大累積雨量出現的情況，隨著雲層跨過山脈，中南部雲量也會增多，山區有出現局部短暫陣雨機會。

    明晚北方有短波槽伴隨鋒面系統東移，逐漸掠過台灣以北，配合颱風外圍水氣，將出現「共伴效應」，東北部、東部的降雨有進一步增大趨勢，東北角、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨發生的機會。

    後天（22日）鋒面東移進入琉球海面，整個共伴效應明顯的區域會向東轉移到台灣以東至琉球海面一帶，鋒後的東北風也將顯著增強，預期白天期間在北部、東北部、東部仍有較明顯的雨勢，入夜後，隨著共伴鋒面進一步東移遠離，降雨才會逐漸減少。

    週五（23日）共伴鋒面遠離，不過各地雲量仍多，迎風面地區持續有短暫陣雨，中南部山區也還是會有局部降雨的機會，週五晚間乾空氣南下，降雨更為減少，同時溫度就會轉涼許多，週五晚間到週六清晨北台灣有機會出現20度以下的溫度。

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