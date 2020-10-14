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    17號颱沙德爾最快明生成 週五下半天起東北部防局部大雨

    中央氣象局表示，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓預計週四下半天到週五有機會增強為輕度颱風沙德爾，週五下半天起受熱帶性低氣壓接近及東北風增強影響，北台灣及東半部將有局部短暫陣雨，尤其基隆、北海岸及東北部地區要留意局部較大雨勢發生。（記者蕭玗欣翻攝）

    中央氣象局表示，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓預計週四下半天到週五有機會增強為輕度颱風沙德爾，週五下半天起受熱帶性低氣壓接近及東北風增強影響，北台灣及東半部將有局部短暫陣雨，尤其基隆、北海岸及東北部地區要留意局部較大雨勢發生。（記者蕭玗欣翻攝）

    2020/10/14 17:05

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓預計週四下半天到週五有機會增強為輕度颱風沙德爾，週五下半天起受熱帶性低氣壓接近及東北風增強影響，北台灣及東半部將有局部短暫陣雨，尤其週六影響最明顯，東北部要留意局部較大雨勢。

    氣象局預報員陳建安表示，週五上半天以前，受東北風影響，大台北、基隆、北海岸及東半部地區降雨機率高，時晴時雨，週五下半天受東北風增強及南海附近的熱帶性低氣壓接近影響，台灣附近水氣增多，東北風增強，全台雨區擴大，包含桃園以北、東半部都有局部短暫雨，基隆、北海岸及東北部地區轉為局部短暫陣雨，甚至有局部較大雨勢發生機率。

    氣象局表示，目前距離恆春南南東方1037公里的陸地上，明天以前因為接近菲律賓陸地因此發展有限，週四下半天到週五進入南海後有機會增強為今年第17號颱風沙德爾，預估週六南海的熱帶性低氣壓的位置最容易為台帶來水氣，加上東北風增強，週六東北部要留意局部較大雨勢。

    氣象局預估，週六到下週三北部、東半部都有局部短暫雨，中南部多雲到晴，但午後南部地區、中部山區仍有零星短暫陣雨發生。

    氣溫方面，受東北風及降雨影響，北台灣週六之後氣溫略微下滑，低溫約維持在20到22度，高溫約25到27度，相較週五以前的高低溫約下滑1到2度；中南部則要留意日夜溫差可能高達7到10度。

    未來一週風力仍較強，今天雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎金馬地區都有9到10級強陣風，預估未來隨著東北風增強各地風力也會更加強。

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