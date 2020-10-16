沒女友噓寒問暖？奇葩男曝享受「戀愛感」秘訣 慘遭網友恥笑

有男網友上網投稿分享如何迅速引起女生注意，讓自己受女生歡迎的秘訣，就是去找女房仲，假裝要買房，從互動過程中感受久違的「戀愛感」。（示意圖）

2020/10/17 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕近來有男網友上網投稿分享他如何迅速引起女生注意，讓自己受女生歡迎的秘訣，就是去找女房仲，假裝要買房，便能從互動的過程中感受久違的「戀愛感」，男網友更透露，他下次目標是要找短髮的俏麗女業務員。該文一出，迅速引起網友熱議，

臉書粉專「靠北建商2.0」日前分享網友投稿，網友說，「最近很喜歡找女業務，假裝有意願買房，然後她就會帶你去看房，像女友一樣，貼心的跟你聊天」。

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網友說，「9月到現在已經看了8次了，三個不同女房仲，到現在還會打來問我想的如何，然後跟我聊天，很像情侶一樣，下次想找個短髮的。」

對此，「靠北建商2.0」也忍不住說，「抱歉人客，這篇真的太奇文了，一定要po出來靠北」。

貼文一出，網友紛紛說，「人生的寂寞找錯了出口，要不要去台式卡拉ok，阿姨還會陪你牽手唱情歌」、「真是寂寞呀」、「你怎麼不找葬儀社的，他們會對待你像自己的親人一樣」、「這是個悲傷的故事」、「像極了愛情」、「好好笑此文不能沉」、「可憐 只能用這種方式 認識女孩」、「奇葩。世界奇觀」、「廢到笑」。

不少網友不苟同，認為此舉並不尊重房仲職業，耽誤了房仲人員的時間，「沒要買房幹麻浪費別人時間」、「照這種情況，小哥你看80次也沒有女朋友啊⋯⋯」。

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