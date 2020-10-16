停灌補償金額出爐 有農民嫌少嗆要抗爭

桃竹苗停灌補償金額出來了，新竹縣農民的拳頭硬了，正在串連醞釀抗爭。（記者黃美珠攝）

2020/10/16 21:15

［記者黃美珠／竹縣報導］停灌每公頃補償14萬的補償標準今天出爐了，但是新竹縣的農民很多對政策不滿，醞釀發動抗爭！因為大家認為金額偏低、配套措施不足，也對到底該由地主領補償費，還是實際耕作的農民領補償費很有意見。

此外，新豐、湖口屬於農田水利署石門管理處轄下灌區、承租他人土地耕作的農友們還面臨著另一種困境，那就是石門管理處下有5個競灌區，大家在天旱時響應節水輪流休耕。

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今年1期稻作天旱缺水，剛好輪到新豐、湖口以及桃園新屋這個灌區要休耕節水，當初租地耕作的農民跟地主談好，他們放棄在作物生長最好的一期耕種，讓地主可以領取8萬7000元的節水獎勵金，以此換取他們在今年2期免租就能直接耕作。

如今2期又被停灌，每公頃14公頃的補償金補償對象是地主，但實際無法收成且血本無歸的卻是承租農民！

所以當補償金額出爐後，陸續有地主表達要捍衛自己的權利，這讓承租的農民感到情何以堪，想到明年1期恐怕又是缺水要休耕，大家擔心一整年都喝西北風去，因此有人悄悄串連發動抗爭。

比較理性的農民則建議相關單位，對於前述「罔顧道義」的地主，不妨建立起類似「不良商家」的機制，將之列管後提供需要租地耕種的農民「參考」，讓農民可以考慮用「代耕」、「整田」只提供勞務服務的方式，換個模式跟地主合作，以維護自身權益。

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