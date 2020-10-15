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    桃竹苗停灌 補償17日起開放申請

    桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，農水署署長蔡昇甫說，預計有2.6萬名稻農受影響，詳細補償金額明天公告，週六起開放申請。（資料照）

    桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，農水署署長蔡昇甫說，預計有2.6萬名稻農受影響，詳細補償金額明天公告，週六起開放申請。（資料照）

    2020/10/15 19:17

    〔記者楊媛婷／台北報導〕全球將面臨反聖嬰年，台灣56年來汛期首度無颱風，北部水情拉緊報，農委會昨天已宣布桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，農委會主委陳吉仲今天表示，停灌的1.3萬稻田每公頃將補償12萬元以上，會開放農民赴水利工作站登記，農水署署長蔡昇甫說，預計有2.6萬名稻農受停灌影響，詳細補償金額將於明天（16日）公告，週六（17日）開放申請。

    農委會配合經濟部公布所有停灌農地，陳吉仲說，會有1.9萬公頃農地受影響，其中1.3萬公頃種植水稻，另外0.6萬公頃種植雜糧蔬菜等，他強調，桃竹苗所共504個水利小組會為農民服務，假日也會加班，只要農民在10天內完成登記，補償金額就會匯入受停灌措施影響的農民戶頭。

    陳吉仲說，一定會給農民最好的補償措施，也就是說，將會以農民利潤乘105％的補助並加上農民生產成本等給予補償，每公頃將補助12萬元以上；雜糧部分則是依照「農業天然災害救助標準」，依照實際損失的部分給予至少1.2倍的補償。蔡昇甫補充，稻作外的其他作物停灌詳細補償措施，預計會在一週後公布。

    據了解，農委會跟經濟部開會時，力爭給農民最好的補助，並陳述由於今年是首度作物已栽植後才宣布停灌，農民已投入成本，如果沒有相對應的補償，農民將血本無歸。

    另外，昨天農委會宣布桃竹苗地區停灌後，該區作物將會全面耕鋤以避免次級品流入市面影響價格，今日陳吉仲改口說，鋤耕與否，尊重農民本身的處理；有傳出農民打算自行引地下水種植，蔡昇甫說，若農民申請停灌補償後，就不能繳交公糧，也表示引地下水來種植很難保證作物品質，加上成本很高，容易入不敷出，呼籲農民要思考清楚。

    要申請停灌補償，農民可從明天公告的隔天，也就是這週六起，攜帶身分證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件，農會或金融機構存摺影本等相關文件至各管理處工作站申辦。

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